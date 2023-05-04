https://ria.ru/20230504/dtp-1869551773.html

В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи

В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи - РИА Новости, 04.05.2023

В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи

Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:35

2023-05-04T07:35

2023-05-04T07:35

происшествия

балашовский район

саратовская область

пенза

олег костин (пловец)

гибдд мвд рф

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады медиков, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что 41-летняя фельдшер и 57-летний водитель "скорой" доставлены в Балашовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ скорой помощи и Datsun on-DO, которым управлял мужчина 1987 года рождения, столкнулись в Балашовском районе в 23.50 (22.50 мск) среды на автодороге Пенза - Балашов - Михайловка вблизи села Большой Мелик. В ведомстве добавили, что пострадавшие водитель и пассажирка УАЗ с травмами госпитализированы.

https://ria.ru/20230501/dtp-1868987058.html

балашовский район

саратовская область

пенза

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происшествия, балашовский район, саратовская область, пенза, олег костин (пловец), гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз)