https://ria.ru/20230504/dtp-1869551773.html
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи - РИА Новости, 04.05.2023
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи
Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:35
2023-05-04T07:35
2023-05-04T07:35
происшествия
балашовский район
саратовская область
пенза
олег костин (пловец)
гибдд мвд рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады медиков, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что 41-летняя фельдшер и 57-летний водитель "скорой" доставлены в Балашовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ скорой помощи и Datsun on-DO, которым управлял мужчина 1987 года рождения, столкнулись в Балашовском районе в 23.50 (22.50 мск) среды на автодороге Пенза - Балашов - Михайловка вблизи села Большой Мелик. В ведомстве добавили, что пострадавшие водитель и пассажирка УАЗ с травмами госпитализированы.
https://ria.ru/20230501/dtp-1868987058.html
балашовский район
саратовская область
пенза
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происшествия, балашовский район, саратовская область, пенза, олег костин (пловец), гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Балашовский район, Саратовская область, Пенза, Олег Костин (пловец), ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи
В результате аварии под Саратовом с участием скорой помощи пострадали два человека