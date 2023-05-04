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В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи - РИА Новости, 04.05.2023
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07:35 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/dtp-1869551773.html
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи - РИА Новости, 04.05.2023
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи
Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:35
2023-05-04T07:35
происшествия
балашовский район
саратовская область
пенза
олег костин (пловец)
гибдд мвд рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады медиков, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что 41-летняя фельдшер и 57-летний водитель "скорой" доставлены в Балашовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ скорой помощи и Datsun on-DO, которым управлял мужчина 1987 года рождения, столкнулись в Балашовском районе в 23.50 (22.50 мск) среды на автодороге Пенза - Балашов - Михайловка вблизи села Большой Мелик. В ведомстве добавили, что пострадавшие водитель и пассажирка УАЗ с травмами госпитализированы.
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балашовский район
саратовская область
пенза
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происшествия, балашовский район, саратовская область, пенза, олег костин (пловец), гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Балашовский район, Саратовская область, Пенза, Олег Костин (пловец), ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП под Саратовом пострадали фельдшер и водитель скорой помощи

В результате аварии под Саратовом с участием скорой помощи пострадали два человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадали фельдшер и водитель бригады медиков, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
«
"В Балашовском районе на трассе около поворота на село Малый Мелик произошло столкновение легкового автомобиля и санитарного автомобиля из Турковской районной больницы. Пострадали два человека: фельдшер и водитель бригады скорой медицинской помощи. Имеются повреждения санитарного автомобиля", - написал Костин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 41-летняя фельдшер и 57-летний водитель "скорой" доставлены в Балашовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ скорой помощи и Datsun on-DO, которым управлял мужчина 1987 года рождения, столкнулись в Балашовском районе в 23.50 (22.50 мск) среды на автодороге Пенза - Балашов - Михайловка вблизи села Большой Мелик. В ведомстве добавили, что пострадавшие водитель и пассажирка УАЗ с травмами госпитализированы.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер
1 мая, 15:59
 
ПроисшествияБалашовский районСаратовская областьПензаОлег Костин (пловец)ГИБДД МВД РФУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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