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Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/donetsk-1869681797.html
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:07
2023-05-04T15:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле со стороны украинских войск Киевского района Донецка. По нему выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Он также регулярно подвергается обстрелам. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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3 мая, 08:00
Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле со стороны украинских войск Киевского района Донецка. По нему выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Он также регулярно подвергается обстрелам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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