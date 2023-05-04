https://ria.ru/20230504/donetsk-1869681797.html

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:07

2023-05-04T15:07

2023-05-04T15:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле со стороны украинских войск Киевского района Донецка. По нему выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Он также регулярно подвергается обстрелам. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины