Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле со стороны украинских войск Киевского района Донецка. По нему выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Он также регулярно подвергается обстрелам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.