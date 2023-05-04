https://ria.ru/20230504/donetsk-1869599023.html

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами - РИА Новости, 04.05.2023

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:08

2023-05-04T11:08

2023-05-04T11:14

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия