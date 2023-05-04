https://ria.ru/20230504/donetsk-1869599023.html
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:08
2023-05-04T11:08
2023-05-04T11:14
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
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ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка ракетами
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка