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Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/donbass-1869555565.html
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР
Украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:33
2023-05-04T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
брянка
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по н.п. Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в телеграм-канале ведомства. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметили в представительстве. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869538725.html
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луганская народная республика
сша
брянка
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в мире, луганская народная республика, сша, брянка, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Брянка, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР

В ЛНР заявили. что украинские войска выпустили четыре ракеты HIMARS по Брянке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по н.п. Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
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Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметили в представительстве.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАБрянкаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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