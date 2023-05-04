https://ria.ru/20230504/donbass-1869555565.html

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР

Украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:33

2023-05-04T08:33

2023-05-04T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сша

брянка

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по н.п. Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в телеграм-канале ведомства. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметили в представительстве. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869538725.html

https://ria.ru/20230503/obstrel-1869508214.html

луганская народная республика

сша

брянка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, брянка, lockheed martin , bae systems, сцкк