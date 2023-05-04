https://ria.ru/20230504/detsad-1869672539.html

В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду

В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду - РИА Новости, 04.05.2023

В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду

Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:34

2023-05-04T14:34

2023-05-04T15:57

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 мая — РИА Новости. Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают сотрудников учреждения и родных ребенка. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании также дадут правовую оценку работе сотрудников детсада. Аналогичный случай в Тюменской области произошел в 2022 году. Как сообщалось, 19 сентября, во время утренней прогулки, на территории детсада в Тобольском районе в игровом детском домике нашли мертвой двухлетнюю девочку. По делу о причинении смерти по неосторожности виновной признали воспитателя. Уточняется, что она недоглядела за ребенком, с которым произошел несчастный случай. В феврале 2023-го суд приговорил ее к году ограничения свободы.

https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html

тобольск

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобольск, тюменская область, россия