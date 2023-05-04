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В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду - РИА Новости, 04.05.2023
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14:34 04.05.2023 (обновлено: 15:57 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/detsad-1869672539.html
В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду
В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду - РИА Новости, 04.05.2023
В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду
Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:34
2023-05-04T15:57
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 4 мая — РИА Новости. Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают сотрудников учреждения и родных ребенка. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании также дадут правовую оценку работе сотрудников детсада. Аналогичный случай в Тюменской области произошел в 2022 году. Как сообщалось, 19 сентября, во время утренней прогулки, на территории детсада в Тобольском районе в игровом детском домике нашли мертвой двухлетнюю девочку. По делу о причинении смерти по неосторожности виновной признали воспитателя. Уточняется, что она недоглядела за ребенком, с которым произошел несчастный случай. В феврале 2023-го суд приговорил ее к году ограничения свободы.
https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия
В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду

В Тобольске двухлетнюю девочку нашли мертвой в игровом домике в детсаду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 мая — РИА Новости. Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
«

"Четвертого мая, во время утренней прогулки, на территории детского сада, в игровом детском домике, обнаружено тело девочки 2019 года рождения", — рассказали в управлении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают сотрудников учреждения и родных ребенка. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании также дадут правовую оценку работе сотрудников детсада.
Аналогичный случай в Тюменской области произошел в 2022 году. Как сообщалось, 19 сентября, во время утренней прогулки, на территории детсада в Тобольском районе в игровом детском домике нашли мертвой двухлетнюю девочку. По делу о причинении смерти по неосторожности виновной признали воспитателя. Уточняется, что она недоглядела за ребенком, с которым произошел несчастный случай. В феврале 2023-го суд приговорил ее к году ограничения свободы.
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ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссия
 
 
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