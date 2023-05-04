В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду
В Тобольске двухлетнюю девочку нашли мертвой в игровом домике в детсаду
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 4 мая — РИА Новости. Воспитанницу детского сада в Тобольске нашли мертвой во время утренней прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
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"Четвертого мая, во время утренней прогулки, на территории детского сада, в игровом детском домике, обнаружено тело девочки 2019 года рождения", — рассказали в управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают сотрудников учреждения и родных ребенка. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании также дадут правовую оценку работе сотрудников детсада.
Аналогичный случай в Тюменской области произошел в 2022 году. Как сообщалось, 19 сентября, во время утренней прогулки, на территории детсада в Тобольском районе в игровом детском домике нашли мертвой двухлетнюю девочку. По делу о причинении смерти по неосторожности виновной признали воспитателя. Уточняется, что она недоглядела за ребенком, с которым произошел несчастный случай. В феврале 2023-го суд приговорил ее к году ограничения свободы.