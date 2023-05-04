https://ria.ru/20230504/deklaratsiya-1869534471.html
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация - РИА Новости, 04.05.2023
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация
Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:16
2023-05-04T01:16
2023-05-04T01:49
россия
иван соловьев (юрист)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Те, кто должен был подать налоговую декларацию до 2 мая, но не сделал этого, все равно заплатят налог. В ФНС рассчитают его сами, исходя из информации, содержащейся в базах данных ГИБДД, Росреестра и других.Поэтому те, кто не успел до 2 мая, могут подать декларацию до 17 июля. Затем после 18 июля налоговый инспектор рассчитает налог и начнет камеральную проверку сроком три месяца. По ее итогам неплательщику начислят сам налог, штраф (минимум 20 процентов от суммы) и пени, заключил Соловьев.
https://realty.ria.ru/20230502/deklaratsii-1869058812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), гибдд мвд рф, общество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ГИБДД МВД РФ, Общество
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация
Юрист Соловьев предупредил россиян о штрафе при подаче налоговой декларации после 17 июля