Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 04.05.2023 (обновлено: 01:49 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/deklaratsiya-1869534471.html
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация - РИА Новости, 04.05.2023
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация
Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:16
2023-05-04T01:49
россия
иван соловьев (юрист)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
гибдд мвд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f13f8931f34aafebfbc39a4c0c15006.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Те, кто должен был подать налоговую декларацию до 2 мая, но не сделал этого, все равно заплатят налог. В ФНС рассчитают его сами, исходя из информации, содержащейся в базах данных ГИБДД, Росреестра и других.Поэтому те, кто не успел до 2 мая, могут подать декларацию до 17 июля. Затем после 18 июля налоговый инспектор рассчитает налог и начнет камеральную проверку сроком три месяца. По ее итогам неплательщику начислят сам налог, штраф (минимум 20 процентов от суммы) и пени, заключил Соловьев.
https://realty.ria.ru/20230502/deklaratsii-1869058812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401ff907342712329a55920b39e5d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), гибдд мвд рф, общество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ГИБДД МВД РФ, Общество
Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Юрист Соловьев предупредил россиян о штрафе при подаче налоговой декларации после 17 июля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Те, кто должен был подать налоговую декларацию до 2 мая, но не сделал этого, все равно заплатят налог. В ФНС рассчитают его сами, исходя из информации, содержащейся в базах данных ГИБДД, Росреестра и других.
«
"За нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в сумме не менее 1000 рублей, однако при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности, сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств", - разъяснил юрист.
Поэтому те, кто не успел до 2 мая, могут подать декларацию до 17 июля. Затем после 18 июля налоговый инспектор рассчитает налог и начнет камеральную проверку сроком три месяца. По ее итогам неплательщику начислят сам налог, штраф (минимум 20 процентов от суммы) и пени, заключил Соловьев.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Срок подачи налоговых деклараций граждан истекает 2 мая
2 мая, 09:09
 
РоссияИван Соловьев (юрист)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала