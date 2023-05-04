https://ria.ru/20230504/deklaratsiya-1869534471.html

Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация - РИА Новости, 04.05.2023

Юрист раскрыл, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T01:16

2023-05-04T01:16

2023-05-04T01:49

россия

иван соловьев (юрист)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Успеть подать налоговую декларацию можно до 17 июля с небольшой доплатой за опоздание, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Те, кто должен был подать налоговую декларацию до 2 мая, но не сделал этого, все равно заплатят налог. В ФНС рассчитают его сами, исходя из информации, содержащейся в базах данных ГИБДД, Росреестра и других.Поэтому те, кто не успел до 2 мая, могут подать декларацию до 17 июля. Затем после 18 июля налоговый инспектор рассчитает налог и начнет камеральную проверку сроком три месяца. По ее итогам неплательщику начислят сам налог, штраф (минимум 20 процентов от суммы) и пени, заключил Соловьев.

https://realty.ria.ru/20230502/deklaratsii-1869058812.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), гибдд мвд рф, общество