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В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта
В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта - РИА Новости, 04.05.2023
В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта
Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:55
2023-05-04T03:55
2023-05-04T08:59
сша
джанет йеллен
экономика
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованном американской администрацией.В администрации отметили, что, не имея возможности тратить средства на меры поддержки населения, такие как расширенное страхование по безработице, федеральное и местные правительства окажутся беспомощны при затяжном дефолте. В таком случае у простых граждан также неизбежно возникнут проблемы с займами в банках, так как те в условиях неопределенности будут вынуждены резко поднять процентные ставки."Хотя политики до сих пор за долгую историю нашей страны избегали причинения такого ущерба американской и даже мировой экономике, практически каждый анализ, который мы рассматривали, свидетельствует, что дефолт незамедлительно ведет к рискам наступления рецессии", — выразили убеждение консультанты администрации Джо Байдена.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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сша, джанет йеллен, экономика
США, Джанет Йеллен, Экономика
В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта
Белый дом: США при затяжном дефолте рискуют потерять восемь миллионов рабочих мест
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованном американской администрацией.
«
"Недавний анализ агентства Moody"s с использованием другой модели макроэкономики пришел к аналогичному выводу. Они прогнозируют, что при чистом увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение нескольких следующих кварталов, добавив 900 тысяч рабочих мест. Однако, при затянувшемся сценарии дефолта потери рабочих мест составят почти восьми миллионов человек, что представляет разительную разницу, аналогичную той, что демонстрируют наши собственные прогнозы", - говорится в документе.
В администрации отметили, что, не имея возможности тратить средства на меры поддержки населения, такие как расширенное страхование по безработице, федеральное и местные правительства окажутся беспомощны при затяжном дефолте. В таком случае у простых граждан также неизбежно возникнут проблемы с займами в банках, так как те в условиях неопределенности будут вынуждены резко поднять процентные ставки.
"Хотя политики до сих пор за долгую историю нашей страны избегали причинения такого ущерба американской и даже мировой экономике, практически каждый анализ, который мы рассматривали, свидетельствует, что дефолт незамедлительно ведет к рискам наступления рецессии", — выразили убеждение консультанты администрации Джо Байдена.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем глава минфина Джанет Йеллен
ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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