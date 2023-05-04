https://ria.ru/20230504/defolt-1869543874.html

В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта

В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта - РИА Новости, 04.05.2023

В Белом доме предрекли США потерю миллионов рабочих мест в случае дефолта

Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:55

2023-05-04T03:55

2023-05-04T08:59

сша

джанет йеллен

экономика

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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованном американской администрацией.В администрации отметили, что, не имея возможности тратить средства на меры поддержки населения, такие как расширенное страхование по безработице, федеральное и местные правительства окажутся беспомощны при затяжном дефолте. В таком случае у простых граждан также неизбежно возникнут проблемы с займами в банках, так как те в условиях неопределенности будут вынуждены резко поднять процентные ставки."Хотя политики до сих пор за долгую историю нашей страны избегали причинения такого ущерба американской и даже мировой экономике, практически каждый анализ, который мы рассматривали, свидетельствует, что дефолт незамедлительно ведет к рискам наступления рецессии", — выразили убеждение консультанты администрации Джо Байдена.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230504/frs-1869538228.html

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сша, джанет йеллен, экономика