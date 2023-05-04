https://ria.ru/20230504/david-1869672981.html

В Уфе умер известный шоумен из Нигерии

В Уфе умер известный шоумен из Нигерии - РИА Новости, 04.05.2023

В Уфе умер известный шоумен из Нигерии

В Уфе на 43-ем году жизни скончался известный шоумен из Нигерии Боджей Давид. Информацию РИА Новости подтвердил его друг директор ГКЗ "Башкортостан" Вильдан... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:01

2023-05-04T15:01

2023-05-04T15:12

шоубиз

нигерия

уфа

знаменитости

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Уфе на 43-ем году жизни скончался известный шоумен из Нигерии Боджей Давид. Информацию РИА Новости подтвердил его друг директор ГКЗ "Башкортостан" Вильдан Яруллин.Он также отметил, что Боджей давно страдал сахарным диабетом. В феврале шоумен на несколько дней впал в диабетическую кому. Но вышел из нее и начал восстанавливаться. Однако несколько дней назад ведущему резко стало плохо. Врачи не смогли его спасти. По словам Вильдана Яруллина, Боджей Давид запомнится друзьям и зрителям добрым и светлым человеком. Поклонники и знакомые шоумена тоже выразили соболезнования в Сети.Уроженец Нигерии приехал в столицу Башкортостана, чтобы получить образование в медуниверситете. Он работал ведущим и певцом. Боджей Давид исполнял композиции на русском, татарском и башкирском языках. Артист также принимал участие в телепроекте "Учу башкирский язык". Жены и детей у шоумена не было.

https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нигерия, уфа, знаменитости, россия