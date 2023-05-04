https://ria.ru/20230504/david-1869672981.html
В Уфе умер известный шоумен из Нигерии
В Уфе умер известный шоумен из Нигерии - РИА Новости, 04.05.2023
В Уфе умер известный шоумен из Нигерии
В Уфе на 43-ем году жизни скончался известный шоумен из Нигерии Боджей Давид. Информацию РИА Новости подтвердил его друг директор ГКЗ "Башкортостан" Вильдан... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:01
2023-05-04T15:01
2023-05-04T15:12
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Уфе на 43-ем году жизни скончался известный шоумен из Нигерии Боджей Давид. Информацию РИА Новости подтвердил его друг директор ГКЗ "Башкортостан" Вильдан Яруллин.Он также отметил, что Боджей давно страдал сахарным диабетом. В феврале шоумен на несколько дней впал в диабетическую кому. Но вышел из нее и начал восстанавливаться. Однако несколько дней назад ведущему резко стало плохо. Врачи не смогли его спасти. По словам Вильдана Яруллина, Боджей Давид запомнится друзьям и зрителям добрым и светлым человеком. Поклонники и знакомые шоумена тоже выразили соболезнования в Сети.Уроженец Нигерии приехал в столицу Башкортостана, чтобы получить образование в медуниверситете. Он работал ведущим и певцом. Боджей Давид исполнял композиции на русском, татарском и башкирском языках. Артист также принимал участие в телепроекте "Учу башкирский язык". Жены и детей у шоумена не было.
https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нигерия, уфа, знаменитости, россия
Шоубиз, Нигерия, Уфа, Знаменитости, Россия
В Уфе умер известный шоумен из Нигерии
В Уфе в возрасте 42 лет умер шоумен из Нигерии Боджей Давид
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Уфе на 43-ем году жизни скончался известный шоумен из Нигерии Боджей Давид. Информацию РИА Новости подтвердил его друг директор ГКЗ "Башкортостан" Вильдан Яруллин.
«
"Да, его не стало", — сказал Яруллин.
Он также отметил, что Боджей давно страдал сахарным диабетом. В феврале шоумен на несколько дней впал в диабетическую кому. Но вышел из нее и начал восстанавливаться.
Однако несколько дней назад ведущему резко стало плохо. Врачи не смогли его спасти.
По словам Вильдана Яруллина, Боджей Давид запомнится друзьям и зрителям добрым и светлым человеком.
«
"Всегда улыбчивый, добрый, отзывчивый. Никому никогда не отказывал", — добавил Вильдан яруллин.
Поклонники и знакомые шоумена тоже выразили соболезнования в Сети.
«
"Очень жаль. Такой молодой. Мы были на свадьбах, где он выступал. Было интересно и весело. Пел просто отлично", "Спи спокойно, Боджей", "Всегда будем помнить твой позитив и потрясающую энергетику!" – написали комментаторы.
Уроженец Нигерии приехал в столицу Башкортостана, чтобы получить образование в медуниверситете.
Он работал ведущим и певцом. Боджей Давид исполнял композиции на русском, татарском и башкирском языках. Артист также принимал участие в телепроекте "Учу башкирский язык".
Жены и детей у шоумена не было.
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