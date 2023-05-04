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В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных - РИА Новости, 04.05.2023
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15:00 04.05.2023 (обновлено: 15:19 04.05.2023)
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В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных - РИА Новости, 04.05.2023
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных
Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:00
2023-05-04T15:19
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщила пресс-служба нижней палаты. Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Также предлагается установить максимальные штрафы за повторное нарушение до 500 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для ИП и до 1,5 миллиона для юридических лиц.В пресс-службе уточнили, что штрафы за незаконную обработку персональных данных увеличат до тех же размеров.
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных

В ГД внесли проект об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщила пресс-служба нижней палаты.
«
"Вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных", — говорится в материале.
Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей.
Также предлагается установить максимальные штрафы за повторное нарушение до 500 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для ИП и до 1,5 миллиона для юридических лиц.

В пресс-службе уточнили, что штрафы за незаконную обработку персональных данных увеличат до тех же размеров.
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