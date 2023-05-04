https://ria.ru/20230504/dannye-1869679591.html
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных - РИА Новости, 04.05.2023
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных
Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:00
2023-05-04T15:00
2023-05-04T15:19
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщила пресс-служба нижней палаты. Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Также предлагается установить максимальные штрафы за повторное нарушение до 500 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для ИП и до 1,5 миллиона для юридических лиц.В пресс-службе уточнили, что штрафы за незаконную обработку персональных данных увеличат до тех же размеров.
https://ria.ru/20230201/gosuslugi-1848840108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных
В ГД внесли проект об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщила пресс-служба нижней палаты.
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"Вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных", — говорится в материале.
Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей.
Также предлагается установить максимальные штрафы за повторное нарушение до 500 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для ИП и до 1,5 миллиона для юридических лиц.
В пресс-службе уточнили, что штрафы за незаконную обработку персональных данных увеличат до тех же размеров.
Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию