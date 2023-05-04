https://ria.ru/20230504/dannye-1869679591.html

В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных

В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных - РИА Новости, 04.05.2023

В ГД внесли проект об ответственности при использовании персональных данных

Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:00

2023-05-04T15:00

2023-05-04T15:19

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщила пресс-служба нижней палаты. Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Также предлагается установить максимальные штрафы за повторное нарушение до 500 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для ИП и до 1,5 миллиона для юридических лиц.В пресс-службе уточнили, что штрафы за незаконную обработку персональных данных увеличат до тех же размеров.

https://ria.ru/20230201/gosuslugi-1848840108.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, госдума рф, общество