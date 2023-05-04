В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT
Директор Пентагона по ИИ Мартелл назвал ChatGPT идеальным инструментом дезинформации
© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.
«
"Да, я напуган до смерти. Вот мое мнение", — привело издание его ответ.
По словам Мартелла, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы.
"Поэтому вы доверяете ей (системе. — Прим. ред.), даже когда она ошибается. <...> И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — уточнил он.
У Пентагона нет инструментов, чтобы выявлять дезинформацию и предупреждать о ней, добавил собеседник издания.
Администрация президента США Джо Байдена, как сообщалось, уже начала изучать вопрос о проверке программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT. Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие ИИ и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.
Чат-бот ChatGPT запустили в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015-м выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.