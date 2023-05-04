https://ria.ru/20230504/chatgpt-1869677075.html

В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT - РИА Новости, 04.05.2023

В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:47

2023-05-04T14:47

2023-05-04T15:40

в мире

сша

министерство обороны сша

джо байден

технологии

google

илон маск

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.По словам Мартелла, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы."Поэтому вы доверяете ей (системе. — Прим. ред.), даже когда она ошибается. <...> И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — уточнил он.У Пентагона нет инструментов, чтобы выявлять дезинформацию и предупреждать о ней, добавил собеседник издания.Администрация президента США Джо Байдена, как сообщалось, уже начала изучать вопрос о проверке программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT. Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие ИИ и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.Чат-бот ChatGPT запустили в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015-м выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20230411/neyroset-1864380668.html

https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, министерство обороны сша, джо байден, технологии, google, илон маск