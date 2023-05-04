Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 04.05.2023 (обновлено: 15:40 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/chatgpt-1869677075.html
В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT
В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT - РИА Новости, 04.05.2023
В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT
Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:47
2023-05-04T15:40
в мире
сша
министерство обороны сша
джо байден
технологии
google
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ca034ae074bef08660d796face686bc.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.По словам Мартелла, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы."Поэтому вы доверяете ей (системе. — Прим. ред.), даже когда она ошибается. &lt;...&gt; И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — уточнил он.У Пентагона нет инструментов, чтобы выявлять дезинформацию и предупреждать о ней, добавил собеседник издания.Администрация президента США Джо Байдена, как сообщалось, уже начала изучать вопрос о проверке программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT. Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие ИИ и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.Чат-бот ChatGPT запустили в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015-м выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230411/neyroset-1864380668.html
https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8799b71aa7efecdf3a81807601e7ec97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, джо байден, технологии, google, илон маск
В мире, США, Министерство обороны США, Джо Байден, Технологии, Google, Илон Маск
В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

Директор Пентагона по ИИ Мартелл назвал ChatGPT идеальным инструментом дезинформации

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил в интервью Breaking Defense, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.
«
"Да, я напуган до смерти. Вот мое мнение", — привело издание его ответ.
По словам Мартелла, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы.
"Поэтому вы доверяете ей (системе. — Прим. ред.), даже когда она ошибается. <...> И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — уточнил он.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
ChatGPT подготовил мирный договор по Украине
11 апреля, 08:03
У Пентагона нет инструментов, чтобы выявлять дезинформацию и предупреждать о ней, добавил собеседник издания.
Администрация президента США Джо Байдена, как сообщалось, уже начала изучать вопрос о проверке программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT. Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие ИИ и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.
Чат-бот ChatGPT запустили в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015-м выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии
2 мая, 10:58
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАДжо БайденТехнологииGoogleИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала