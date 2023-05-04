СМИ: Британия направила фрегат для наблюдения за "российской армадой"
The Sun: Британия направила фрегат для наблюдения за российскими кораблями вблизи островов
Фрегат ВМС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Великобритания отправила фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами, для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к Британии, сообщила газета Sun со ссылкой на источник в сфере обороны. Доказательств этому не приводится.
"Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании… Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, способными нести ядерное оружие и пытающимися устроить демонстрацию силы перед коронацией короля Карла", - говорится в сообщении издания, доказательства при этом не приводятся.
По утверждению издания, в четверг около британских вод появились пять российских военных кораблей и два судна поддержки, все они якобы оснащены крылатыми ракетами "Калибр". В частности, газета называет фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Сообразительный", "Стойкий" и "Одинцово", а также танкер "Кама" и буксир "Гребельский".
Британский источник в сфере обороны сообщил газете, что руководство было "осведомлено о небольшом числе российских кораблей, которые проводят учения около Великобритании, и тщательно отслеживает ситуацию". Однако теперь, как пишет Sun, британские ВМС решили отправить фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами Harpoon, для слежения за кораблями РФ.
По словам другого источника в сфере обороны, действия кораблей РФ якобы являются намеренной демонстрацией силы, которая специально проводится в преддверии коронации, заявляет издание.
Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.