https://ria.ru/20230504/britaniya-1869791934.html

СМИ: Британия направила фрегат для наблюдения за "российской армадой"

СМИ: Британия направила фрегат для наблюдения за "российской армадой" - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: Британия направила фрегат для наблюдения за "российской армадой"

Великобритания отправила фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами, для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:44

2023-05-04T22:44

2023-05-04T23:30

великобритания

россия

северное море

в мире

нато

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Великобритания отправила фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами, для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к Британии, сообщила газета Sun со ссылкой на источник в сфере обороны. Доказательств этому не приводится. "Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании… Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, способными нести ядерное оружие и пытающимися устроить демонстрацию силы перед коронацией короля Карла", - говорится в сообщении издания, доказательства при этом не приводятся. По утверждению издания, в четверг около британских вод появились пять российских военных кораблей и два судна поддержки, все они якобы оснащены крылатыми ракетами "Калибр". В частности, газета называет фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Сообразительный", "Стойкий" и "Одинцово", а также танкер "Кама" и буксир "Гребельский". Британский источник в сфере обороны сообщил газете, что руководство было "осведомлено о небольшом числе российских кораблей, которые проводят учения около Великобритании, и тщательно отслеживает ситуацию". Однако теперь, как пишет Sun, британские ВМС решили отправить фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами Harpoon, для слежения за кораблями РФ. По словам другого источника в сфере обороны, действия кораблей РФ якобы являются намеренной демонстрацией силы, которая специально проводится в преддверии коронации, заявляет издание. Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.

https://ria.ru/20230421/britaniya-1866908402.html

https://ria.ru/20230313/dialog-1857650863.html

великобритания

россия

северное море

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великобритания, россия, северное море, в мире, нато