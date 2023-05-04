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Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов" - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/bpla-1869794712.html
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов" - РИА Новости, 04.05.2023
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:25
2023-05-04T23:25
специальная военная операция на украине
украина
михаил федоров
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание 60 рот операторов ударных БПЛА. В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
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украина, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Федоров, В мире, Вооруженные силы Украины
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"

Минцифры Украины: Киев подготовил десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов".
«
"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время", - заявил Федоров в эфире телемарафона.
Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание 60 рот операторов ударных БПЛА.
В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ФедоровВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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