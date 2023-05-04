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Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"

Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов" - РИА Новости, 04.05.2023

Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:25

2023-05-04T23:25

2023-05-04T23:25

специальная военная операция на украине

украина

михаил федоров

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание 60 рот операторов ударных БПЛА. В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".

https://ria.ru/20230201/reaper-1848855461.html

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украина, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины