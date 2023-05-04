https://ria.ru/20230504/bpla-1869794712.html
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов" - РИА Новости, 04.05.2023
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:25
2023-05-04T23:25
2023-05-04T23:25
специальная военная операция на украине
украина
михаил федоров
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов". Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание 60 рот операторов ударных БПЛА. В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
https://ria.ru/20230201/reaper-1848855461.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Федоров, В мире, Вооруженные силы Украины
Украина подготовила десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"
Минцифры Украины: Киев подготовил десять тысяч операторов БПЛА по проекту "Армия дронов"