https://ria.ru/20230504/bpla-1869785325.html

США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:06

2023-05-04T21:06

2023-05-04T21:06

украина

дмитрий песков

джон кирби

владимир путин

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. В четверг Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.

https://ria.ru/20230504/kreml-1869700553.html

украина

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украина, дмитрий песков, джон кирби, владимир путин, в мире, сша