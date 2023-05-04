США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
В Белом доме сомневаются в целесообразности контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Мне неизвестно ничего о каких-либо частных контактах об этом предполагаемом инциденте с атакой дронов. Это произошло лишь вчера. Мне кажется, мы довольно четко дали понять, что то, что сказал господин Песков (Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ – ред.) – это наглая ложь. И я не знаю, нужны ли нам контакты, чтобы донести эту позицию в частном порядке", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В четверг Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.