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США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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21:06 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/bpla-1869785325.html
США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:06
2023-05-04T21:06
украина
дмитрий песков
джон кирби
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. В четверг Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.
https://ria.ru/20230504/kreml-1869700553.html
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украина, дмитрий песков, джон кирби, владимир путин, в мире, сша
Украина, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Владимир Путин, В мире, США
США сомневаются в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

В Белом доме сомневаются в целесообразности контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США сомневаются в целесообразности проведения контактов с РФ на высоком уровне по инциденту с атакой дронов на Кремль, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Мне неизвестно ничего о каких-либо частных контактах об этом предполагаемом инциденте с атакой дронов. Это произошло лишь вчера. Мне кажется, мы довольно четко дали понять, что то, что сказал господин Песков (Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ – ред.) – это наглая ложь. И я не знаю, нужны ли нам контакты, чтобы донести эту позицию в частном порядке", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В четверг Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.
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УкраинаДмитрий ПесковДжон КирбиВладимир ПутинВ миреСША
 
 
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