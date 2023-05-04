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Байден не планирует переговоров с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль
Байден не планирует переговоров с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Байден не планирует переговоров с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль
Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в свете атаки беспилотников на Кремль, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:12
2023-05-04T00:12
2023-05-04T00:14
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в свете атаки беспилотников на Кремль, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома."Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент", - сказал собеседник агентства, комментируя возможность проведения таких контактов.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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сша, в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
США, В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков
Байден не планирует переговоров с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль
Белый дом: Байден не планирует переговоров с Путиным в свете атаки беспилотников на Кремль