https://ria.ru/20230504/bmp-3-1869574239.html

В России кратно нарастили производство БМП-3

В России кратно нарастили производство БМП-3 - РИА Новости, 04.05.2023

В России кратно нарастили производство БМП-3

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, а также существенно увеличил... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:06

2023-05-04T10:06

2023-05-04T10:50

безопасность

россия

екатеринбург

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, а также существенно увеличил ремонтные мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации."Курганмашзавод" отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке "Курганмашзавода", специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", — говорится в пресс-релизе.Согласно сообщению, в ближайшее время армии отгрузят очередную партию отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, заменяются основные узлы и агрегаты. "Предприятия "Ростеха" вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода – если в прошлом году на работу приняты более тысячи человек, то в первом квартале текущего года – уже почти 1,2 тысячи", — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева. Кроме того, переданный под управление "Курганмашзавода" 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава, огневой поддержки уничтожения противотанковых средств и легкобронированной техники. Стоит на вооружении армии с 1987 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230428/tanki-1868340461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, екатеринбург, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии