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Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников - РИА Новости, 04.05.2023
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16:02 04.05.2023 (обновлено: 16:09 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников - РИА Новости, 04.05.2023
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников
Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:09
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас – это реальный драйвер структурной перестройки экономики", - сказал Решетников. "Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", - уточнил он. "И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", - добавил министр. По его словам, Минэкономразвития сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование - когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам. Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", - сказал он.
https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html
https://ria.ru/20230306/finansirovanie-1855637721.html
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экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников

Министр Решетников: малый бизнес стал драйвером структурной перестройки экономики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас – это реальный драйвер структурной перестройки экономики", - сказал Решетников.
"Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", - уточнил он.
"И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", - добавил министр.
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По его словам, Минэкономразвития сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование - когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.
Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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