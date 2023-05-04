https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников - РИА Новости, 04.05.2023
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников
Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:09
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас – это реальный драйвер структурной перестройки экономики", - сказал Решетников. "Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", - уточнил он. "И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", - добавил министр. По его словам, Минэкономразвития сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование - когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам. Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", - сказал он.
https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html
https://ria.ru/20230306/finansirovanie-1855637721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников
Министр Решетников: малый бизнес стал драйвером структурной перестройки экономики
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас – это реальный драйвер структурной перестройки экономики", - сказал Решетников.
"Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", - уточнил он.
"И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", - добавил министр.
Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона
По его словам, Минэкономразвития
сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование - когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ
по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.
Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", - сказал он.
Малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по программе ПСК в 2022 году