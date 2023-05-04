https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html

Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников

Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников - РИА Новости, 04.05.2023

Малый бизнес стал драйвером перестройки экономики, заявил Решетников

Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:09

экономика

россия

максим решетников

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869693059_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_f93f5394bce382fb55d86fa07d5536fc.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас – это реальный драйвер структурной перестройки экономики", - сказал Решетников. "Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", - уточнил он. "И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", - добавил министр. По его словам, Минэкономразвития сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование - когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам. Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", - сказал он.

https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html

https://ria.ru/20230306/finansirovanie-1855637721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)