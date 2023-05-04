Рейтинг@Mail.ru
В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 04.05.2023 (обновлено: 18:02 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869737009.html
В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников
В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" о введении на территории региона ограничения на использование... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:48
2023-05-04T18:02
безопасность
виталий хоценко
омская область
россия
беспилотники
бпла
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" о введении на территории региона ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов. Виталий Хоценко сообщил, что решение было принято на оперативном штабе. Ранее подобные ограничения были введены в Москве и примерно в половине регионов России, подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам. В среду, 3 мая, в администрации президента России сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. "Сегодня, в целях безопасности, ограничили использование беспилотников. Такое решение приняли по итогам оперативного штаба", - сообщил врио губернатора Омской области. Контроль за ограничением использования БПЛА будут осуществлять органу правопорядка.
https://ria.ru/20230504/moratoriy-1869629813.html
https://ria.ru/20230504/kreml-1869623030.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_8eeaaa1d5046d9fa25383ce18a56071a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, виталий хоценко, омская область, россия, беспилотники, бпла, общество
Безопасность, Виталий Хоценко, Омская область, Россия, Беспилотники, БПЛА, Общество
В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников

В Омской области в целях безопасности ввели ограничение на использование беспилотников

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" о введении на территории региона ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов.
Виталий Хоценко сообщил, что решение было принято на оперативном штабе.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА
Вчера, 12:50
Ранее подобные ограничения были введены в Москве и примерно в половине регионов России, подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам. В среду, 3 мая, в администрации президента России сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал.
"Сегодня, в целях безопасности, ограничили использование беспилотников. Такое решение приняли по итогам оперативного штаба", - сообщил врио губернатора Омской области.
Контроль за ограничением использования БПЛА будут осуществлять органу правопорядка.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу
Вчера, 12:26
 
БезопасностьВиталий ХоценкоОмская областьРоссияБеспилотникиБПЛАОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала