https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869737009.html

В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников

В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023

В Омской области ввели ограничение на использование беспилотников

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" о введении на территории региона ограничения на использование... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:48

2023-05-04T17:48

2023-05-04T18:02

безопасность

виталий хоценко

омская область

россия

беспилотники

бпла

общество

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ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" о введении на территории региона ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов. Виталий Хоценко сообщил, что решение было принято на оперативном штабе. Ранее подобные ограничения были введены в Москве и примерно в половине регионов России, подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам. В среду, 3 мая, в администрации президента России сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. "Сегодня, в целях безопасности, ограничили использование беспилотников. Такое решение приняли по итогам оперативного штаба", - сообщил врио губернатора Омской области. Контроль за ограничением использования БПЛА будут осуществлять органу правопорядка.

https://ria.ru/20230504/moratoriy-1869629813.html

https://ria.ru/20230504/kreml-1869623030.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, виталий хоценко, омская область, россия, беспилотники, бпла, общество