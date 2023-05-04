https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html

В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы

В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы - РИА Новости, 04.05.2023

В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы

Власти из соображений безопасности в этом году запретили использование беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске во время парада Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:51

2023-05-04T10:51

2023-05-04T10:51

новосибирск

общество

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Власти из соображений безопасности в этом году запретили использование беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске во время парада Победы, сообщил РИА Новости в четверг глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Из соображений безопасности во время проведения парада любое использование беспилотных летательных аппаратов будет запрещено", - сказал он, уточнив, что каждый случай такого использования должным образом согласовывается, однако на время парада таких разрешений никто не получит. Нешумов пояснил, что запрет беспилотников распространяется, в том числе, на работу СМИ. Парад Победы в Новосибирске в этом году традиционно состоится в 10.00 по местному времени (06.00 мск). Ранее власти сообщили, что в связи с соображениями безопасности массового шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, он пройдет в онлайн-формате. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было".

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, общество, день победы