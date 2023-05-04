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В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы - РИА Новости, 04.05.2023
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10:51 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы - РИА Новости, 04.05.2023
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы
Власти из соображений безопасности в этом году запретили использование беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске во время парада Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:51
2023-05-04T10:51
новосибирск
общество
день победы
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НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Власти из соображений безопасности в этом году запретили использование беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске во время парада Победы, сообщил РИА Новости в четверг глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Из соображений безопасности во время проведения парада любое использование беспилотных летательных аппаратов будет запрещено", - сказал он, уточнив, что каждый случай такого использования должным образом согласовывается, однако на время парада таких разрешений никто не получит. Нешумов пояснил, что запрет беспилотников распространяется, в том числе, на работу СМИ. Парад Победы в Новосибирске в этом году традиционно состоится в 10.00 по местному времени (06.00 мск). Ранее власти сообщили, что в связи с соображениями безопасности массового шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, он пройдет в онлайн-формате. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было".
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новосибирск, общество, день победы
Новосибирск, Общество, День Победы
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы

Власти Новосибирска запретили использовать беспилотники во время парада Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Власти из соображений безопасности в этом году запретили использование беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске во время парада Победы, сообщил РИА Новости в четверг глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Из соображений безопасности во время проведения парада любое использование беспилотных летательных аппаратов будет запрещено", - сказал он, уточнив, что каждый случай такого использования должным образом согласовывается, однако на время парада таких разрешений никто не получит.
Нешумов пояснил, что запрет беспилотников распространяется, в том числе, на работу СМИ.
Парад Победы в Новосибирске в этом году традиционно состоится в 10.00 по местному времени (06.00 мск). Ранее власти сообщили, что в связи с соображениями безопасности массового шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, он пройдет в онлайн-формате.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было".
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