https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869565406.html
На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник
На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023
На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник
Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал РИА... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:36
2023-05-04T09:36
2023-05-04T09:41
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной стала атака дрона. "Да, было четыре штуки", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, является ли падение беспилотного летального аппарата причиной возгорания. Уже "все потушено", один упавший, но не взорвавшийся дрон "сейчас еще подорвут", добавил источник. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник
На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упали четыре беспилотника, один из них не взорвался
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев
в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной стала атака дрона.
"Да, было четыре штуки", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, является ли падение беспилотного летального аппарата причиной возгорания.
Уже "все потушено", один упавший, но не взорвавшийся дрон "сейчас еще подорвут", добавил источник.
В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня.
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