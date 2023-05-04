https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869565406.html

На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник

На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023

На Ильский НПЗ на Кубани упали четыре беспилотника, сообщил источник

Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал РИА... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:36

2023-05-04T09:36

2023-05-04T09:41

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869567464_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9148fbb0f2949784d793fb30ded68da6.jpg

КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной стала атака дрона. "Да, было четыре штуки", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, является ли падение беспилотного летального аппарата причиной возгорания. Уже "все потушено", один упавший, но не взорвавшийся дрон "сейчас еще подорвут", добавил источник. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край