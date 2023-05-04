https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869550776.html
В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы
В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы - РИА Новости, 04.05.2023
В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы
Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:18
2023-05-04T07:18
2023-05-04T09:11
херсонская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Подразделением противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — сказал он.Кроме того, огнем артиллерии уничтожены военнослужащие противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, а также минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.В районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ, сорвали ротацию подразделений противника, заключил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, львов
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Львов
В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы
"Днепр": в Херсонской области отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы населенных пунктов
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев.
"Подразделением противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — сказал он.
Кроме того, огнем артиллерии уничтожены военнослужащие противника в районе сосредоточения резервов ВСУ
на Херсонском направлении, а также минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.
В районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ, сорвали ротацию подразделений противника, заключил начальник пресс-центра.
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