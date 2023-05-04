https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869550776.html

В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы

В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы - РИА Новости, 04.05.2023

В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:18

2023-05-04T07:18

2023-05-04T09:11

херсонская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Подразделением противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — сказал он.Кроме того, огнем артиллерии уничтожены военнослужащие противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, а также минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.В районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ, сорвали ротацию подразделений противника, заключил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html

херсонская область

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, львов