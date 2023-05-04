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Китайские аналитики назвали цель украинской атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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06:36 04.05.2023 (обновлено: 10:36 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869549200.html
Китайские аналитики назвали цель украинской атаки на Кремль
Китайские аналитики назвали цель украинской атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Китайские аналитики назвали цель украинской атаки на Кремль
Атакой дронами на Кремль Киев хотел продемонстрировать свои силы и сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы, такое мнение высказали китайские аналитики в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:36
2023-05-04T10:36
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ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Атакой дронами на Кремль Киев хотел продемонстрировать свои силы и сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы, такое мнение высказали китайские аналитики в статьях для местных СМИ.По его словам, после начала конфликта Россия наносила удары по важным объектам украинской инфраструктуры и командным центрам, но она никогда не наносила авиаударов по офису президента Украины Владимира Зеленского."Теперь внимание нужно будет направить на то, нанесет ли российская сторона удар по офису Зеленского. Как только Россия и Украина начнут открыто атаковать офисы президентов друг друга, когда ликвидация президентов станет одним из средств конфронтации, это будет означать, что война вступила в более неуправляемую фазу, что она станет еще тяжелее, а потери с обеих сторон возрастут", — отметил Ху Сицзинь.Атака беспилотников на Кремль, скорее всего, станет триггером для новой волны кровопролития, добавил эксперт."Эта атака на Кремль — это очень дурной сигнал, который говорит о том, что некоторые красные линии были порваны, и даже было положено начало серии кровопролитных боев", — говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" известного журналиста, заместителя главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хуна в китайской соцсети WeChat. Как напомнил эксперт, Москва назвала атаку попыткой совершить покушение на президента Владимира Путина, но выразил мнение, что вероятность успеха атак Киева на главу государства очень мала.Автор статьи убежден, что хотя украинская сторона и не признает, что совершала взрывы на территории России, их далее будет все больше, а эта атака на Кремль точно не будет последней.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html
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Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Лю Хун, WeChat, В мире
Китайские аналитики назвали цель украинской атаки на Кремль

Китайские аналитики: цель украинской атаки на Кремль заключается в демонстрации силы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Атакой дронами на Кремль Киев хотел продемонстрировать свои силы и сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы, такое мнение высказали китайские аналитики в статьях для местных СМИ.
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"На мой предварительный взгляд, реальной целью этого действия было не успешное совершение убийства, это не столь важно. Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок, сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы. Показать таким образом, что Москва недалеко от поля боя, что война добралась и сюда и, в конечном итоге, подорвать уверенность российского общества в победе", — написал бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь в авторской статье для издания.
По его словам, после начала конфликта Россия наносила удары по важным объектам украинской инфраструктуры и командным центрам, но она никогда не наносила авиаударов по офису президента Украины Владимира Зеленского.
"Теперь внимание нужно будет направить на то, нанесет ли российская сторона удар по офису Зеленского. Как только Россия и Украина начнут открыто атаковать офисы президентов друг друга, когда ликвидация президентов станет одним из средств конфронтации, это будет означать, что война вступила в более неуправляемую фазу, что она станет еще тяжелее, а потери с обеих сторон возрастут", — отметил Ху Сицзинь.
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Атака беспилотников на Кремль, скорее всего, станет триггером для новой волны кровопролития, добавил эксперт.
"Эта атака на Кремль — это очень дурной сигнал, который говорит о том, что некоторые красные линии были порваны, и даже было положено начало серии кровопролитных боев", — говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" известного журналиста, заместителя главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хуна в китайской соцсети WeChat.
Как напомнил эксперт, Москва назвала атаку попыткой совершить покушение на президента Владимира Путина, но выразил мнение, что вероятность успеха атак Киева на главу государства очень мала.
«
"Это скорее демонстрация силы, способности атаковать Кремль, сорвать парад в честь Дня Победы, также это сильный удар по доверию российского народа", — считает аналитик.
Автор статьи убежден, что хотя украинская сторона и не признает, что совершала взрывы на территории России, их далее будет все больше, а эта атака на Кремль точно не будет последней.
В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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