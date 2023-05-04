https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html
Ведущий эксперт в области БПЛА проанализировал атаку дронов на Кремль
Ведущий эксперт в области БПЛА проанализировал атаку дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Ведущий эксперт в области БПЛА проанализировал атаку дронов на Кремль
Атаковавшие Кремль украинские беспилотники могли лететь в автоматическом режиме с продублированной "картинкой" местности на случай, если бы западные спутники... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:06
2023-05-04T01:06
2023-05-04T01:06
москва
россия
китай
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атаковавшие Кремль украинские беспилотники могли лететь в автоматическом режиме с продублированной "картинкой" местности на случай, если бы западные спутники навигации, по которым наводились эти дроны, были бы подавлены, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Управление (атаковавших Кремль дронов) могло вестись в автоматическом режиме с навигацией по спутниковым координатам с дублированием по картинке подстилающей поверхности в качестве резервной на случай подавления сигналов ГНСС (спутниковой системы навигации), или же по заранее заложенным маякам по маршруту полёта", - сказал он. Федутинов отметил, что "в атаке по Кремлю, судя по характеру, траектории и скорости полёта, которые мы видим в опубликованных видеороликах, были задействованы беспилотники самолетного типа, причём, если приблизительно оценивать их размер, с размахом крыла примерно 3-4 метра". По словам специалиста, это могли быть гражданские беспилотники семейства Mugin (производства КНР), которые доступны на открытом рынке и легко адаптируются под военные нужды. Собеседник агентства напомнил, что эти дроны уже неоднократно применялись Киевом в ударах по российским военным и гражданским объектам. "Однако это также могли быть и иные БЛА, в том числе и украинской разработки схожей размерности", - добавил эксперт. Говоря о предполагаемом месте запуска БПЛА, Федутинов отметил, что дальность полёта указанных аппаратов, используемых в качестве дрона-камикадзе, теоретически позволяет им добраться до цели с территории Украины. "Дальность действия такого рода беспилотников, как мы уже видели ранее, вполне может обеспечить возможность долететь до Москвы при полете в один конец", - сказал он. В то же время, добавил эксперт, преодоление такого расстояния над территорией России с последующим пролетом над Москвой, очевидно, сопряжено с немалыми рисками. "Необходимость полета на малых высотах, в том числе с учетом рельефа местности, что особенно актуально на финальном участке полета, существенно затрудняет задачу. Исходя из этого, не стоит исключать возможность запуска дрона диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России, в том числе с территории московского региона", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230504/bpla-1869534606.html
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москва, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атаковавшие Кремль украинские беспилотники могли лететь в автоматическом режиме с продублированной "картинкой" местности на случай, если бы западные спутники навигации, по которым наводились эти дроны, были бы подавлены, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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"Управление (атаковавших Кремль дронов) могло вестись в автоматическом режиме с навигацией по спутниковым координатам с дублированием по картинке подстилающей поверхности в качестве резервной на случай подавления сигналов ГНСС (спутниковой системы навигации), или же по заранее заложенным маякам по маршруту полёта", - сказал он.
Федутинов отметил, что "в атаке по Кремлю, судя по характеру, траектории и скорости полёта, которые мы видим в опубликованных видеороликах, были задействованы беспилотники самолетного типа, причём, если приблизительно оценивать их размер, с размахом крыла примерно 3-4 метра".
По словам специалиста, это могли быть гражданские беспилотники семейства Mugin (производства КНР
), которые доступны на открытом рынке и легко адаптируются под военные нужды. Собеседник агентства напомнил, что эти дроны уже неоднократно применялись Киевом
в ударах по российским военным и гражданским объектам. "Однако это также могли быть и иные БЛА, в том числе и украинской разработки схожей размерности", - добавил эксперт.
Говоря о предполагаемом месте запуска БПЛА, Федутинов отметил, что дальность полёта указанных аппаратов, используемых в качестве дрона-камикадзе, теоретически позволяет им добраться до цели с территории Украины
. "Дальность действия такого рода беспилотников, как мы уже видели ранее, вполне может обеспечить возможность долететь до Москвы
при полете в один конец", - сказал он.
В то же время, добавил эксперт, преодоление такого расстояния над территорией России
с последующим пролетом над Москвой, очевидно, сопряжено с немалыми рисками.
"Необходимость полета на малых высотах, в том числе с учетом рельефа местности, что особенно актуально на финальном участке полета, существенно затрудняет задачу. Исходя из этого, не стоит исключать возможность запуска дрона диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России, в том числе с территории московского региона", - сказал собеседник агентства.
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