https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869794418.html

ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник

ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023

ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник

Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщило командование воздушных сил страны. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:16

2023-05-04T23:16

2023-05-04T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

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виталий кличко

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщило командование воздушных сил страны.Уточняется, что около 20:00 по местному времени аппарат во время планового полета потерял управление. Как предположили военные, проблемой стала техническая неисправность дрона.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.Местные СМИ опубликовали видео полета и последующего уничтожения беспилотника. Один из роликов сняли с главной площади Киева — майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. При этом ранее в городе и области ее объявили. После отмены воздушной тревоги СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html

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Наталья Макарова

в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, виталий кличко, киевская область