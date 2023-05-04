https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869794418.html
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник
Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщило командование воздушных сил страны. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:16
2023-05-04T23:16
2023-05-04T23:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщило командование воздушных сил страны.Уточняется, что около 20:00 по местному времени аппарат во время планового полета потерял управление. Как предположили военные, проблемой стала техническая неисправность дрона.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.Местные СМИ опубликовали видео полета и последующего уничтожения беспилотника. Один из роликов сняли с главной площади Киева — майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. При этом ранее в городе и области ее объявили. После отмены воздушной тревоги СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, виталий кличко, киевская область
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ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщило командование воздушных сил страны.
Уточняется, что около 20:00 по местному времени аппарат во время планового полета потерял управление.
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"Поскольку неконтролируемое нахождение БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена", — говорится в сообщении командования.
Как предположили военные, проблемой стала техническая неисправность дрона.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко
сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Местные СМИ опубликовали видео полета и последующего уничтожения беспилотника. Один из роликов сняли с главной площади Киева — майдана Независимости. Сирены воздушной тревоги на видео не слышны. При этом ранее в городе и области ее объявили. После отмены воздушной тревоги СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar