https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869766233.html

В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник

В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023

В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:24

2023-05-04T19:24

2023-05-04T20:10

севастополь

россия

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что повреждений в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, безопасность, михаил развожаев