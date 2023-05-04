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В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
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19:24 04.05.2023 (обновлено: 20:10 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869766233.html
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:24
2023-05-04T20:10
севастополь
россия
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что повреждений в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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севастополь, россия, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Безопасность, Михаил Развожаев
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили беспилотник у аэродрома Бельбек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомандно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем
Командно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Командно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что повреждений в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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