https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869766233.html
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:24
2023-05-04T19:24
2023-05-04T20:10
севастополь
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безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что повреждений в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Безопасность, Михаил Развожаев
В районе севастопольского аэродрома уничтожен беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили беспилотник у аэродрома Бельбек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что повреждений в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом