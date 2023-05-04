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В Хабаровском крае ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
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13:36 04.05.2023 (обновлено: 13:59 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869653069.html
В Хабаровском крае ограничили использование беспилотников
В Хабаровском крае ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
В Хабаровском крае ограничили использование беспилотников
Использование беспилотных воздушных судов ограничили в Хабаровском крае, сообщило правительство региона. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:36
2023-05-04T13:59
хабаровский край
михаил дегтярев
россия
общество
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Использование беспилотных воздушных судов ограничили в Хабаровском крае, сообщило правительство региона. "Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев постановил ограничить на территории региона использование любых видов беспилотных воздушных судов (БВС). Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности. Оно будет действовать до отдельного постановления об отмене", - говорится в сообщении. В подписанном документе отмечается, что исключение составят беспилотники, используемые органами госвласти, местного самоуправления муниципальных образований края, подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ, иными организациями и физлицами по договорам, для реализации которых необходимо использование беспилотника, заключенным с органами госвласти, местного самоуправления и подведомственными ими организациями в рамках возложенных на них функций. "При этом указанным выше организациям рекомендуется исключить использование БВС на территории объектов ВПК, ТЭК, связи и транспорта и придерживаться правил использования воздушного пространства РФ, закрепленных в действующих нормативных актах. На каждый такой полет нужно будет оформлять специальное разрешение. Контроль за исполнением ограничения возложен на компетентные силовые органы", - добавляется в сообщении. БВС - беспилотное воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот). К ним относятся в том числе квадрокоптеры и любые другие модификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, россия, общество
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Россия, Общество
В Хабаровском крае ограничили использование беспилотников

Губернатор Дегтярев ограничил использование беспилотников в Хабаровском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Беспилотник. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Использование беспилотных воздушных судов ограничили в Хабаровском крае, сообщило правительство региона.
"Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев постановил ограничить на территории региона использование любых видов беспилотных воздушных судов (БВС). Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности. Оно будет действовать до отдельного постановления об отмене", - говорится в сообщении.
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В подписанном документе отмечается, что исключение составят беспилотники, используемые органами госвласти, местного самоуправления муниципальных образований края, подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ, иными организациями и физлицами по договорам, для реализации которых необходимо использование беспилотника, заключенным с органами госвласти, местного самоуправления и подведомственными ими организациями в рамках возложенных на них функций.
"При этом указанным выше организациям рекомендуется исключить использование БВС на территории объектов ВПК, ТЭК, связи и транспорта и придерживаться правил использования воздушного пространства РФ, закрепленных в действующих нормативных актах. На каждый такой полет нужно будет оформлять специальное разрешение. Контроль за исполнением ограничения возложен на компетентные силовые органы", - добавляется в сообщении.
БВС - беспилотное воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот). К ним относятся в том числе квадрокоптеры и любые другие модификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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