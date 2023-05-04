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На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
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06:30 04.05.2023 (обновлено: 07:42 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник
Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:30
2023-05-04T07:42
ростовская область
происшествия
василий голубев
краснодарский край
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за возникшего взрыва был сразу потушен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Дрон, уточнил он, врезался сегодня ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего он взорвался.Это уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар удалось потушить к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар оперативно ликвидировали, его причины пока не называются.
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ростовская область, происшествия, василий голубев, краснодарский край
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Краснодарский край
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник

Глава Ростовской области Голубев: БПЛА упал на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области
Сотрудники МЧС на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за возникшего взрыва был сразу потушен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Дрон, уточнил он, врезался сегодня ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего он взорвался.
«
"Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - написал Голубев в своем телеграм-канале.
Это уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар удалось потушить к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар оперативно ликвидировали, его причины пока не называются.
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае
На заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами
04:40
 
Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевКраснодарский край
 
 
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