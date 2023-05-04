https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 04.05.2023

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник

Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T06:30

2023-05-04T06:30

2023-05-04T07:42

ростовская область

происшествия

василий голубев

краснодарский край

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за возникшего взрыва был сразу потушен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Дрон, уточнил он, врезался сегодня ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего он взорвался.Это уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар удалось потушить к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар оперативно ликвидировали, его причины пока не называются.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869545127.html

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ростовская область, происшествия, василий голубев, краснодарский край