https://ria.ru/20230504/berkovich-1869647913.html

В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович

В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович

Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:31

2023-05-04T13:31

2023-05-04T13:31

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

культура

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869647224_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_7eec3148a6c6e9afdea12a8cdd53f3da.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения которого стал спектакль дочери. Она добавила, что не может дозвониться до дочери. По данным интернет-газеты "Фонтанка", дело возбуждено следственными органами Москвы, где был поставлен этот спектакль. Комментарием СК РИА Новости пока не располагает. Театральный режиссер Евгения Беркович – внучка писательницы и правозащитницы Нины Катерли. По данным из открытых источников, ее спектакль "Финист Ясный Сокол" поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта "Дочери СОСО" в Москве. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, культура, москва