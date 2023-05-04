https://ria.ru/20230504/berkovich-1869647913.html
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович
Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:31
2023-05-04T13:31
2023-05-04T13:31
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
культура
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения которого стал спектакль дочери. Она добавила, что не может дозвониться до дочери. По данным интернет-газеты "Фонтанка", дело возбуждено следственными органами Москвы, где был поставлен этот спектакль. Комментарием СК РИА Новости пока не располагает. Театральный режиссер Евгения Беркович – внучка писательницы и правозащитницы Нины Катерли. По данным из открытых источников, ее спектакль "Финист Ясный Сокол" поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта "Дочери СОСО" в Москве. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, культура, москва
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Культура, Москва
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма