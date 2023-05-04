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В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович - РИА Новости, 04.05.2023
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13:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/berkovich-1869647913.html
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович
Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:31
2023-05-04T13:31
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения которого стал спектакль дочери. Она добавила, что не может дозвониться до дочери. По данным интернет-газеты "Фонтанка", дело возбуждено следственными органами Москвы, где был поставлен этот спектакль. Комментарием СК РИА Новости пока не располагает. Театральный режиссер Евгения Беркович – внучка писательницы и правозащитницы Нины Катерли. По данным из открытых источников, ее спектакль "Финист Ясный Сокол" поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта "Дочери СОСО" в Москве. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, культура, москва
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Культура, Москва
В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович

В Петербурге прошли обыски у матери режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, сообщила, что у нее дома в Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об оправдании терроризма, причиной возбуждения которого стал спектакль дочери.
«
"К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста" (спектакль "Финист Ясный Сокол" – ред.). "Оправдание терроризма", - написала Эфрос в одном из своих аккаунтов в социальных сетях.
Она добавила, что не может дозвониться до дочери.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", дело возбуждено следственными органами Москвы, где был поставлен этот спектакль. Комментарием СК РИА Новости пока не располагает.
Театральный режиссер Евгения Беркович – внучка писательницы и правозащитницы Нины Катерли. По данным из открытых источников, ее спектакль "Финист Ясный Сокол" поставлен по пьесе Светланы Петрийчук в рамках проекта "Дочери СОСО" в Москве. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
3 мая, 18:01
 
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