https://ria.ru/20230504/belgiya-1869784659.html

Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов

Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов - РИА Новости, 04.05.2023

Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов

Депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую активы РФ Бельгию "барыгой" и призвал судить ее должностных лиц, которые занимаются изъятием этих активов. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:02

2023-05-04T21:02

2023-05-04T21:02

в мире

бельгия

алексей диденко (политик)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую активы РФ Бельгию "барыгой" и призвал судить ее должностных лиц, которые занимаются изъятием этих активов. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. "Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?" - приводит слова Диденко пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. "Только бельгийцы сумели создать в Конго режим, перед преступлениями которого меркнуть преступления Третьего рейха. Бельгийцы уничтожили 10 млн конголезцев – половину населения страны. Сотни тысяч остались калеками – им отрубали руки за недостаточно усердную работу. Бельгийцы демонстрировали в зоопарках, в клетках, африканских детей до конца 50-х годов XX века… Только последние десятилетия Бельгия изображала "цивилизованное общество", но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки", - продолжил депутат. При этом депутат допустил ответной мерой понижение уровня дипотношений, например, "с уровня посла на уровень посланника или еще ниже". "Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств. Как их квалифицировать - воровство, разбой, бандитизм – это уже забота юристов. Дела должны заводиться не в отношении организаций, а в отношении лиц, ответственных за принятие конкретных решений по похищению чужих средств. Должны быть вынесены заочные приговоры, обращения в Интерпол – неважно, что их никто не выдаст", - также сообщил Диденко.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868498208.html

https://ria.ru/20230419/aktivy-1866487538.html

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в мире, бельгия, алексей диденко (политик), лдпр, госдума рф, украина, россия, санкции в отношении россии, экономика