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Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов - РИА Новости, 04.05.2023
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21:02 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/belgiya-1869784659.html
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов - РИА Новости, 04.05.2023
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов
Депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую активы РФ Бельгию "барыгой" и призвал судить ее должностных лиц, которые занимаются изъятием этих активов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:02
2023-05-04T21:02
в мире
бельгия
алексей диденко (политик)
лдпр
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украина
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую активы РФ Бельгию "барыгой" и призвал судить ее должностных лиц, которые занимаются изъятием этих активов. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. "Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?" - приводит слова Диденко пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. "Только бельгийцы сумели создать в Конго режим, перед преступлениями которого меркнуть преступления Третьего рейха. Бельгийцы уничтожили 10 млн конголезцев – половину населения страны. Сотни тысяч остались калеками – им отрубали руки за недостаточно усердную работу. Бельгийцы демонстрировали в зоопарках, в клетках, африканских детей до конца 50-х годов XX века… Только последние десятилетия Бельгия изображала "цивилизованное общество", но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки", - продолжил депутат. При этом депутат допустил ответной мерой понижение уровня дипотношений, например, "с уровня посла на уровень посланника или еще ниже". "Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств. Как их квалифицировать - воровство, разбой, бандитизм – это уже забота юристов. Дела должны заводиться не в отношении организаций, а в отношении лиц, ответственных за принятие конкретных решений по похищению чужих средств. Должны быть вынесены заочные приговоры, обращения в Интерпол – неважно, что их никто не выдаст", - также сообщил Диденко.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868498208.html
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в мире, бельгия, алексей диденко (политик), лдпр, госдума рф, украина, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Бельгия, Алексей Диденко (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Депутат Госдумы назвал Бельгию "барыгой" из-за изъятия российских активов

Депутат Диденко назвал Бельгию барыгой из-за изъятия российских активов для помощи Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую активы РФ Бельгию "барыгой" и призвал судить ее должностных лиц, которые занимаются изъятием этих активов.
Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
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"Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?" - приводит слова Диденко пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.
«
"Бельгийские воры" пытаются объяснить свою позицию в том числе и с этической точки зрения, но тут стоит вспомнить, что Бельгия - исторически одна из самых "разбойничьих и людоедских стран Европы", - отметил он.
"Только бельгийцы сумели создать в Конго режим, перед преступлениями которого меркнуть преступления Третьего рейха. Бельгийцы уничтожили 10 млн конголезцев – половину населения страны. Сотни тысяч остались калеками – им отрубали руки за недостаточно усердную работу. Бельгийцы демонстрировали в зоопарках, в клетках, африканских детей до конца 50-х годов XX века… Только последние десятилетия Бельгия изображала "цивилизованное общество", но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки", - продолжил депутат.
При этом депутат допустил ответной мерой понижение уровня дипотношений, например, "с уровня посла на уровень посланника или еще ниже".
"Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств. Как их квалифицировать - воровство, разбой, бандитизм – это уже забота юристов. Дела должны заводиться не в отношении организаций, а в отношении лиц, ответственных за принятие конкретных решений по похищению чужих средств. Должны быть вынесены заочные приговоры, обращения в Интерпол – неважно, что их никто не выдаст", - также сообщил Диденко.
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В миреБельгияАлексей Диденко (политик)ЛДПРГосдума РФУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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