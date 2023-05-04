https://ria.ru/20230504/belgiya-1869674073.html

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:39

2023-05-04T14:39

2023-05-04T14:54

в мире

бельгия

украина

александер де кро

владимир зеленский

нидерланды

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо."Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Поэтому Бельгия находится в процессе подготовки нового пакета военной помощи Украине... Мы должны продолжать нашу помощь", - сказал бельгийский премьер на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html

бельгия

украина

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, украина, александер де кро, владимир зеленский, нидерланды