https://ria.ru/20230504/belgiya-1869674073.html
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:39
2023-05-04T14:39
2023-05-04T14:54
в мире
бельгия
украина
александер де кро
владимир зеленский
нидерланды
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо."Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Поэтому Бельгия находится в процессе подготовки нового пакета военной помощи Украине... Мы должны продолжать нашу помощь", - сказал бельгийский премьер на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, украина, александер де кро, владимир зеленский, нидерланды
В мире, Бельгия, Украина, Александер де Кро, Владимир Зеленский, Нидерланды
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Премьер-министр Бельгии де Кроо сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине