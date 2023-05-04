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Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
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14:39 04.05.2023 (обновлено: 14:54 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/belgiya-1869674073.html
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:39
2023-05-04T14:54
в мире
бельгия
украина
александер де кро
владимир зеленский
нидерланды
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо."Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Поэтому Бельгия находится в процессе подготовки нового пакета военной помощи Украине... Мы должны продолжать нашу помощь", - сказал бельгийский премьер на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html
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в мире, бельгия, украина, александер де кро, владимир зеленский, нидерланды
В мире, Бельгия, Украина, Александер де Кро, Владимир Зеленский, Нидерланды
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Бельгии де Кроо сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине

© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and DevelopМинистерство иностранных дел Бельгии
Министерство иностранных дел Бельгии
© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Develop
Министерство иностранных дел Бельгии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
"Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Поэтому Бельгия находится в процессе подготовки нового пакета военной помощи Украине... Мы должны продолжать нашу помощь", - сказал бельгийский премьер на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства.
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В миреБельгияУкраинаАлександер де КроВладимир ЗеленскийНидерланды
 
 
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