https://ria.ru/20230504/avdeevka-1869699062.html

В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки

В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки - РИА Новости, 04.05.2023

В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки

Киев в ближайшее время планирует эвакуировать все мирное население из Авдеевки, заявил в четверг начальник объединенного центра украинских войск на таврическом... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:55

2023-05-04T15:55

2023-05-04T15:55

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f449cf737e72a277ba8fbfea92d70f1.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Киев в ближайшее время планирует эвакуировать все мирное население из Авдеевки, заявил в четверг начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий. "В Авдеевке до сих пор остается мирное население, но мероприятия по эвакуации проводятся. Там его осталось очень мало. Скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - заявил Телятицкий в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в Марьинке, за которую в настоящее время идут бои, мирных жителей эвакуировали еще в начале года. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины