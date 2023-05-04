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В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/avdeevka-1869699062.html
В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки
В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки - РИА Новости, 04.05.2023
В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки
Киев в ближайшее время планирует эвакуировать все мирное население из Авдеевки, заявил в четверг начальник объединенного центра украинских войск на таврическом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:55
2023-05-04T15:55
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Киев в ближайшее время планирует эвакуировать все мирное население из Авдеевки, заявил в четверг начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий. "В Авдеевке до сих пор остается мирное население, но мероприятия по эвакуации проводятся. Там его осталось очень мало. Скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - заявил Телятицкий в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в Марьинке, за которую в настоящее время идут бои, мирных жителей эвакуировали еще в начале года. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что собираются эвакуировать мирное население из Авдеевки

В ВСУ заявили, что собираются в ближайшее время эвакуировать мирное население из Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Киев в ближайшее время планирует эвакуировать все мирное население из Авдеевки, заявил в четверг начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий.
"В Авдеевке до сих пор остается мирное население, но мероприятия по эвакуации проводятся. Там его осталось очень мало. Скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - заявил Телятицкий в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что в Марьинке, за которую в настоящее время идут бои, мирных жителей эвакуировали еще в начале года.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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