https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html

В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард"

В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард" - РИА Новости, 04.05.2023

В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард"

Центр "Авангард", который строят по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова на месте бывшего танкового училища в Моховой Пади, начал свою работу,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:32

2023-05-04T13:32

2023-05-04T13:32

амурская область

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Центр "Авангард", который строят по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова на месте бывшего танкового училища в Моховой Пади, начал свою работу, сообщает правительство Амурской области. На его базе впервые проходят масштабные военно-патриотические игры "Курс молодого бойца-28". 200 курсантов Амурского кадетского корпуса продемонстрируют огневую подготовку, пройдут тропу разведчика и полосу препятствий, а также сразятся в "Лазертаг". В центре побывал и глава региона. По его словам, на территории парка открыты все площадки для занятий - футбольное поле, малое и большое тактические поля, площадка для метания гранат и полоса препятствий длиной в 1200 метров. Затем, поэтапно здесь создадут всю коммунальную инфраструктуру – котельную и сети, также учебный корпус. Следом построят два спальных корпуса на 150 мест каждый, столовую, спортивный зал и другие объекты. "Имеется поручение президента о финансировании проекта, пока что средства правительством не направлены. Одним из источников могут стать средства, полученные на реализацию мастер плана Благовещенска. В области хорошо развито военно-патриотическое движение, только юнармейцев насчитывается более 17000. Центр "Авангард" станет главной базой для юных патриотов Амурской области, где они смогут круглогодично проживать и обучаться", - отметил Орлов. Как пояснила зампред правительства – министр образования Светлана Яковлева, подать заявку на проведение мероприятий в центре может любая молодежная организация, в том числе и школы, и военно-патриотические организации. В настоящее время прорабатывается план проведения мероприятий на все лето. В планах руководства центра установить палаточный лагерь для проживания и обучения молодежи. После церемонии открытия игр состоялось торжественное возложение цветов к памятнику танку ИС-3 воинам - танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии празднования Дня Победы и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем героическое прошлое нашей страны. Из Амурской области на фронт ушел каждый второй взрослый амурчанин - 100 тысяч человек, из них 40 тысяч остались на полях сражений навсегда. Сегодня вспоминаем каждого из них, мы чтим память о наших героях. Наша с вами задача - передать подрастающему поколению правду о той страшной войне, воспитать из ребят настоящих патриотов Отечества. Вечная память всем героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава всем, кто сложил голову за нашу Родину!" - сказал Орлов.

https://ria.ru/20230503/zavod-1869329213.html

https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)