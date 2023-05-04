https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html
В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард"
В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард" - РИА Новости, 04.05.2023
В Приамурье заработал военно-патриотический центр "Авангард"
Центр "Авангард", который строят по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова на месте бывшего танкового училища в Моховой Пади, начал свою работу,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:32
2023-05-04T13:32
2023-05-04T13:32
амурская область
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Центр "Авангард", который строят по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова на месте бывшего танкового училища в Моховой Пади, начал свою работу, сообщает правительство Амурской области. На его базе впервые проходят масштабные военно-патриотические игры "Курс молодого бойца-28". 200 курсантов Амурского кадетского корпуса продемонстрируют огневую подготовку, пройдут тропу разведчика и полосу препятствий, а также сразятся в "Лазертаг". В центре побывал и глава региона. По его словам, на территории парка открыты все площадки для занятий - футбольное поле, малое и большое тактические поля, площадка для метания гранат и полоса препятствий длиной в 1200 метров. Затем, поэтапно здесь создадут всю коммунальную инфраструктуру – котельную и сети, также учебный корпус. Следом построят два спальных корпуса на 150 мест каждый, столовую, спортивный зал и другие объекты. "Имеется поручение президента о финансировании проекта, пока что средства правительством не направлены. Одним из источников могут стать средства, полученные на реализацию мастер плана Благовещенска. В области хорошо развито военно-патриотическое движение, только юнармейцев насчитывается более 17000. Центр "Авангард" станет главной базой для юных патриотов Амурской области, где они смогут круглогодично проживать и обучаться", - отметил Орлов. Как пояснила зампред правительства – министр образования Светлана Яковлева, подать заявку на проведение мероприятий в центре может любая молодежная организация, в том числе и школы, и военно-патриотические организации. В настоящее время прорабатывается план проведения мероприятий на все лето. В планах руководства центра установить палаточный лагерь для проживания и обучения молодежи. После церемонии открытия игр состоялось торжественное возложение цветов к памятнику танку ИС-3 воинам - танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии празднования Дня Победы и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем героическое прошлое нашей страны. Из Амурской области на фронт ушел каждый второй взрослый амурчанин - 100 тысяч человек, из них 40 тысяч остались на полях сражений навсегда. Сегодня вспоминаем каждого из них, мы чтим память о наших героях. Наша с вами задача - передать подрастающему поколению правду о той страшной войне, воспитать из ребят настоящих патриотов Отечества. Вечная память всем героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава всем, кто сложил голову за нашу Родину!" - сказал Орлов.
https://ria.ru/20230503/zavod-1869329213.html
https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Центр "Авангард", который строят по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова на месте бывшего танкового училища в Моховой Пади, начал свою работу, сообщает правительство Амурской области.
На его базе впервые проходят масштабные военно-патриотические игры "Курс молодого бойца-28". 200 курсантов Амурского кадетского корпуса продемонстрируют огневую подготовку, пройдут тропу разведчика и полосу препятствий, а также сразятся в "Лазертаг". В центре побывал и глава региона. По его словам, на территории парка открыты все площадки для занятий - футбольное поле, малое и большое тактические поля, площадка для метания гранат и полоса препятствий длиной в 1200 метров. Затем, поэтапно здесь создадут всю коммунальную инфраструктуру – котельную и сети, также учебный корпус. Следом построят два спальных корпуса на 150 мест каждый, столовую, спортивный зал и другие объекты.
"Имеется поручение президента о финансировании проекта, пока что средства правительством не направлены. Одним из источников могут стать средства, полученные на реализацию мастер плана Благовещенска
. В области хорошо развито военно-патриотическое движение, только юнармейцев насчитывается более 17000. Центр "Авангард" станет главной базой для юных патриотов Амурской области, где они смогут круглогодично проживать и обучаться", - отметил Орлов.
Как пояснила зампред правительства – министр образования Светлана Яковлева, подать заявку на проведение мероприятий в центре может любая молодежная организация, в том числе и школы, и военно-патриотические организации. В настоящее время прорабатывается план проведения мероприятий на все лето. В планах руководства центра установить палаточный лагерь для проживания и обучения молодежи.
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После церемонии открытия игр состоялось торжественное возложение цветов к памятнику танку ИС-3 воинам - танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"В преддверии празднования Дня Победы и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем героическое прошлое нашей страны. Из Амурской области на фронт ушел каждый второй взрослый амурчанин - 100 тысяч человек, из них 40 тысяч остались на полях сражений навсегда. Сегодня вспоминаем каждого из них, мы чтим память о наших героях. Наша с вами задача - передать подрастающему поколению правду о той страшной войне, воспитать из ребят настоящих патриотов Отечества. Вечная память всем героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава всем, кто сложил голову за нашу Родину!" - сказал Орлов.
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