https://ria.ru/20230504/ataki-1869740938.html

В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов

В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов - РИА Новости, 04.05.2023

В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:56

2023-05-04T17:56

2023-05-04T21:08

сша

администрация президента сша

россия

дмитрий песков

в мире

киев

джон кирби

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности к атакам беспилотников на Кремль.Американский чиновник заявил, что Москва якобы говорит неправду об инциденте. По его словам, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто может за ней стоять.Сегодня представитель Кремля отметил, что решения о подобных терактах диктуются Киеву из Вашингтона, и Москве это хорошо известно. Вместе с тем попытки Украины и США откреститься от этого он назвал смехотворными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решения принимает Вашингтон, а Киев их исполняет. По его словам, Соединенные Штаты должны понимать: Москва осознает, что за действиями Украины стоят они, даже не каждый раз оставляя ей выбор средств.Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230504/kreml-1869700553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, администрация президента сша, россия, дмитрий песков, в мире, киев, джон кирби