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В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов - РИА Новости, 04.05.2023
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17:56 04.05.2023 (обновлено: 21:08 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ataki-1869740938.html
В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов
В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:56
2023-05-04T21:08
сша
администрация президента сша
россия
дмитрий песков
в мире
киев
джон кирби
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности к атакам беспилотников на Кремль.Американский чиновник заявил, что Москва якобы говорит неправду об инциденте. По его словам, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто может за ней стоять.Сегодня представитель Кремля отметил, что решения о подобных терактах диктуются Киеву из Вашингтона, и Москве это хорошо известно. Вместе с тем попытки Украины и США откреститься от этого он назвал смехотворными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решения принимает Вашингтон, а Киев их исполняет. По его словам, Соединенные Штаты должны понимать: Москва осознает, что за действиями Украины стоят они, даже не каждый раз оставляя ей выбор средств.Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".
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США, Администрация президента США, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Киев, Джон Кирби
В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов

Песков прокомментировал слова Белого дома о непричастности к атаке дронов на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности к атакам беспилотников на Кремль.
Американский чиновник заявил, что Москва якобы говорит неправду об инциденте. По его словам, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто может за ней стоять.
«
"Мы именно сказали то, что хотели", — отметил Песков.
Сегодня представитель Кремля отметил, что решения о подобных терактах диктуются Киеву из Вашингтона, и Москве это хорошо известно. Вместе с тем попытки Украины и США откреститься от этого он назвал смехотворными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решения принимает Вашингтон, а Киев их исполняет. По его словам, Соединенные Штаты должны понимать: Москва осознает, что за действиями Украины стоят они, даже не каждый раз оставляя ей выбор средств.
Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".
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