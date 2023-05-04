Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль
Белый дом: США непричастны к атакам дронов на Кремль и не знают, кто стоял за ними
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США не причастны к атакам дронов на Кремль и не располагают данными, кто стоит за этими нападениями, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В эфире телеканала CNN он отметил, что считает "смехотворными" прозвучавшие в РФ заявления о предполагаемой причастности Вашингтона к атакам на Кремль.
"США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации. Однако, честно говоря, мы попросту не знаем, что там произошло", - подчеркнул представитель Белого дома.
Кирби также ответил на вопрос, считают ли США российского президента Владимира Путина законной целью для атак ВСУ. "Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров", - сказал высокопоставленный американский чиновник.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. Песков отмечал, что данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.