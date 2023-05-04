https://ria.ru/20230504/ataki-1869683560.html

Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль

Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль

США не причастны к атакам дронов на Кремль и не располагают данными, кто стоит за этими нападениями, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:10

2023-05-04T15:10

2023-05-04T15:35

в мире

сша

администрация президента сша

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владимир путин

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США не причастны к атакам дронов на Кремль и не располагают данными, кто стоит за этими нападениями, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.В эфире телеканала CNN он отметил, что считает "смехотворными" прозвучавшие в РФ заявления о предполагаемой причастности Вашингтона к атакам на Кремль."США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации. Однако, честно говоря, мы попросту не знаем, что там произошло", - подчеркнул представитель Белого дома.Кирби также ответил на вопрос, считают ли США российского президента Владимира Путина законной целью для атак ВСУ. "Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров", - сказал высокопоставленный американский чиновник.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. Песков отмечал, что данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.

https://ria.ru/20230503/terakt-1869519509.html

https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, администрация президента сша, украина, владимир путин, джон кирби, дмитрий песков