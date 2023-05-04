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США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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21:51 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869787954.html
США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль
США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль
США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:51
2023-05-04T21:51
в мире
россия
джон кирби
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. В четверг пресс-секретарь президента РФ Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.
https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html
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в мире, россия, джон кирби, владимир путин, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Джон Кирби, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США
США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль

В Белом доме допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы все еще пытаемся установить, что конкретно произошло, и сделать это наилучшим возможным образом. Может быть, мы никогда в полной мере не поймем, что конкретно случилось", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, считает Медведев
Вчера, 14:50
 
В миреРоссияДжон КирбиВладимир ПутинДмитрий ПесковСША
 
 
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