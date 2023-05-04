США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль
В Белом доме допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Мы все еще пытаемся установить, что конкретно произошло, и сделать это наилучшим возможным образом. Может быть, мы никогда в полной мере не поймем, что конкретно случилось", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.