https://ria.ru/20230504/ataka-1869787954.html

США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль

США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

США допустили, что не смогут установить обстоятельства атаки БПЛА на Кремль

США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:51

2023-05-04T21:51

2023-05-04T21:51

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джон кирби

владимир путин

дмитрий песков

сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США допускают, что могут так никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. В четверг пресс-секретарь президента РФ Песков заявил журналистам, что решения, определение целей и средств в случаях, подобных таким атакам, диктуются Киеву из Вашингтона, и России это хорошо известно. А попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны: решения принимают США, а Украина исполняет, Вашингтон должен понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств.

https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html

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в мире, россия, джон кирби, владимир путин, дмитрий песков, сша