https://ria.ru/20230504/ataka-1869783967.html

Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль

Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль

США не проводят никакого расследования относительно недавней атаки дронов на Кремль, однако пытаются установить обстоятельства произошедшего, заявил в четверг... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:59

2023-05-04T20:59

2023-05-04T20:59

в мире

сша

джон кирби

администрация президента сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_0:296:3076:2026_1920x0_80_0_0_2d898ecf8c248e68d4b4d58344ad23a2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США не проводят никакого расследования относительно недавней атаки дронов на Кремль, однако пытаются установить обстоятельства произошедшего, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить. Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам. Мы попытаемся узнать больше о произошедшем, однако призываю вас не называть это расследованием", - сказал Кирби на брифинге на площадке Белого дома.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джон кирби, администрация президента сша