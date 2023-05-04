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Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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20:59 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869783967.html
Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль
Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль
США не проводят никакого расследования относительно недавней атаки дронов на Кремль, однако пытаются установить обстоятельства произошедшего, заявил в четверг... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:59
2023-05-04T20:59
в мире
сша
джон кирби
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США не проводят никакого расследования относительно недавней атаки дронов на Кремль, однако пытаются установить обстоятельства произошедшего, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить. Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам. Мы попытаемся узнать больше о произошедшем, однако призываю вас не называть это расследованием", - сказал Кирби на брифинге на площадке Белого дома.
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в мире, сша, джон кирби, администрация президента сша
В мире, США, Джон Кирби, Администрация президента США
Белый дом заявил, что США не расследуют атаку дронов на Кремль

Белый дом: США не проводят никакого расследования инцидента с атакой дронов на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США не проводят никакого расследования относительно недавней атаки дронов на Кремль, однако пытаются установить обстоятельства произошедшего, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить. Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам. Мы попытаемся узнать больше о произошедшем, однако призываю вас не называть это расследованием", - сказал Кирби на брифинге на площадке Белого дома.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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