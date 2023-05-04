https://ria.ru/20230504/ataka-1869629072.html

Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль

Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в свое время "будет пролит свет" на то, откуда была совершена атака на Кремль. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:47

2023-05-04T12:47

2023-05-04T12:47

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в свое время "будет пролит свет" на то, откуда была совершена атака на Кремль. "Вы правильно заметили, это не ко мне вопрос. Это вопрос к нашим следователям, к специальным службам. Надеемся, что в свое время на всё это будет свет пролит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реальна версия, что теракт был не со стороны Украины, а из одного из кварталов столицы. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, владимир путин, происшествия