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Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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12:47 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869629072.html
Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль
Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в свое время "будет пролит свет" на то, откуда была совершена атака на Кремль. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:47
2023-05-04T12:47
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в свое время "будет пролит свет" на то, откуда была совершена атака на Кремль. "Вы правильно заметили, это не ко мне вопрос. Это вопрос к нашим следователям, к специальным службам. Надеемся, что в свое время на всё это будет свет пролит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реальна версия, что теракт был не со стороны Украины, а из одного из кварталов столицы. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html
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дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
Песков надеется, что следствие узнает, откуда совершили атаку на Кремль

Песков надеется, что будет пролит свет на то, откуда была совершена атака на Кремль

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в свое время "будет пролит свет" на то, откуда была совершена атака на Кремль.
"Вы правильно заметили, это не ко мне вопрос. Это вопрос к нашим следователям, к специальным службам. Надеемся, что в свое время на всё это будет свет пролит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реальна версия, что теракт был не со стороны Украины, а из одного из кварталов столицы.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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