https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html

Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль

Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль

Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию была спокойной и собранной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:34

2023-05-04T12:34

2023-05-04T15:18

политика

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию была спокойной и собранной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как сообщили в администрации президента, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина, военные вывели два аппарата из строя.В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже рассказал РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, владимир путин