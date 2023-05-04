https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html
Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль
Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль
Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию была спокойной и собранной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:34
2023-05-04T12:34
2023-05-04T15:18
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию была спокойной и собранной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как сообщили в администрации президента, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина, военные вывели два аппарата из строя.В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже рассказал РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о реакции Путина на атаку БПЛА на Кремль
Песков: реакция Путина на нападение беспилотников на Кремль была спокойной и собранной
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Реакция Владимира Путина на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию была спокойной и собранной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает, поэтому в этом плане ничего нового не произошло", — сказал представитель Кремля.
Как сообщили в администрации президента, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина, военные вывели два аппарата из строя.
В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже рассказал РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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