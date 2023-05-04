Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 04.05.2023 (обновлено: 12:33 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:33
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_0:296:3076:2026_1920x0_80_0_0_2d898ecf8c248e68d4b4d58344ad23a2.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте. "Самые различные, не мог бы (рассказать о вариантах ответа Кремля). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f0d6080b5fd0a2430135f4c8ab8f577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками

Песков заявил, что не может привести детали ответа России на атаку дронов ВСУ на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
"Самые различные, не мог бы (рассказать о вариантах ответа Кремля). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", - сказал Песков журналистам.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала