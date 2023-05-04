https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:33
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте. "Самые различные, не мог бы (рассказать о вариантах ответа Кремля). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
Песков заявил, что не может привести детали ответа России на атаку дронов ВСУ на Кремль
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить детали ответа РФ на атаку на Кремль, отметив, что речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
"Самые различные, не мог бы (рассказать о вариантах ответа Кремля). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", - сказал Песков журналистам.
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