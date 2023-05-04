https://ria.ru/20230504/ataka-1869624609.html
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков
Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:30
2023-05-04T12:30
2023-05-04T12:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Безусловно, то что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, службы необходимые всем этим занимаются", - сказал Песков журналистам. Он не стал называть сроки результатов расследования, так как это уже зависит от соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков
Песков: атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию