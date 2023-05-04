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Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
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12:30 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869624609.html
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков
Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:30
2023-05-04T12:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Безусловно, то что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, службы необходимые всем этим занимаются", - сказал Песков журналистам. Он не стал называть сроки результатов расследования, так как это уже зависит от соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков

Песков: атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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"Безусловно, то что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, службы необходимые всем этим занимаются", - сказал Песков журналистам.
Он не стал называть сроки результатов расследования, так как это уже зависит от соответствующих ведомств.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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