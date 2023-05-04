https://ria.ru/20230504/ataka-1869624609.html

Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков

Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023

Атака на Кремль подлежит тщательному расследованию, заявил Песков

Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:30

2023-05-04T12:30

2023-05-04T12:30

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Безусловно, то что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, службы необходимые всем этим занимаются", - сказал Песков журналистам. Он не стал называть сроки результатов расследования, так как это уже зависит от соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия