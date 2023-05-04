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Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html
Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль
Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль
Какого-то спецобращения президента РФ Владимира Путина в свете атаки на Кремль в планах нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:29
2023-05-04T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Какого-то спецобращения президента РФ Владимира Путина в свете атаки на Кремль в планах нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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безопасность, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль

Песков заявил, что Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль

© Администрация Президента РоссииОбращение президента РФ Владимира Путина
Обращение президента РФ Владимира Путина
© Администрация Президента России
Обращение президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Какого-то спецобращения президента РФ Владимира Путина в свете атаки на Кремль в планах нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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