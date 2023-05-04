https://ria.ru/20230504/ataka-1869624245.html

Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль

Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Путин не будет записывать специальное обращение из-за атаки на Кремль

Какого-то спецобращения президента РФ Владимира Путина в свете атаки на Кремль в планах нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:29

2023-05-04T12:29

2023-05-04T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий песков

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Какого-то спецобращения президента РФ Владимира Путина в свете атаки на Кремль в планах нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр