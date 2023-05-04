https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html

За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков

За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023

За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков

За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:28

2023-05-04T12:28

2023-05-04T15:11

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как добавил Песков, в Москве знают, что зачастую сами цели определяет не Киев, а Вашингтон. После этого США указывают украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения задания.При этом он подчеркнул, что и в вопросе выбора средств для удара решающий голос принадлежит США.По словам Пескова, российские спецслужбы получили данные об участии Штатов в ударе по Кремлю, но они пока не раскрываются. В Вашингтоне должны четко понимать, что Москве об этом известно, подчеркнул он.Говоря о возможных вариантах ответа, Песков не стал вдаваться в подробности, отметив, что они могут быть "самыми различными".Речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах, соответствующим интересам России, добавил он.Представитель Кремля также рассказал о реакции Путина на атаку.Сейчас в Кремле обычная, рабочая обстановка, добавил пресс-секретарь.Комментируя версию, что дроны были запущены не на Украине, а в одном из районов столицы, Песков выразил надежду, что истину установит тщательное и оперативное расследование, которое проводят специальные службы.Говоря о возможном влиянии удара по Кремлю на празднование Дня Победы 9 мая, представитель президента отметил, что изменений не будет. Он пояснил, что готовится "обычный парад", будет выступать президент.Но после атаки меры безопасности Кремля усилят, добавил пресс-секретарь.Путин не собирается выступать со специальным обращением из-за атаки или проводить экстренное заседание Совбеза, добавил представитель администрации.Он также пояснил, почему информацию об атаке на Кремль накануне обнародовали отдельно, а не во время ежедневного брифинга с журналистами.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869623302.html

https://ria.ru/20230504/kreml-1869616341.html

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230504/antonov-1869547484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, киев, в мире