https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков
За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков
За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:28
2023-05-04T12:28
2023-05-04T15:11
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как добавил Песков, в Москве знают, что зачастую сами цели определяет не Киев, а Вашингтон. После этого США указывают украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения задания.При этом он подчеркнул, что и в вопросе выбора средств для удара решающий голос принадлежит США.По словам Пескова, российские спецслужбы получили данные об участии Штатов в ударе по Кремлю, но они пока не раскрываются. В Вашингтоне должны четко понимать, что Москве об этом известно, подчеркнул он.Говоря о возможных вариантах ответа, Песков не стал вдаваться в подробности, отметив, что они могут быть "самыми различными".Речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах, соответствующим интересам России, добавил он.Представитель Кремля также рассказал о реакции Путина на атаку.Сейчас в Кремле обычная, рабочая обстановка, добавил пресс-секретарь.Комментируя версию, что дроны были запущены не на Украине, а в одном из районов столицы, Песков выразил надежду, что истину установит тщательное и оперативное расследование, которое проводят специальные службы.Говоря о возможном влиянии удара по Кремлю на празднование Дня Победы 9 мая, представитель президента отметил, что изменений не будет. Он пояснил, что готовится "обычный парад", будет выступать президент.Но после атаки меры безопасности Кремля усилят, добавил пресс-секретарь.Путин не собирается выступать со специальным обращением из-за атаки или проводить экстренное заседание Совбеза, добавил представитель администрации.Он также пояснил, почему информацию об атаке на Кремль накануне обнародовали отдельно, а не во время ежедневного брифинга с журналистами.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623302.html
https://ria.ru/20230504/kreml-1869616341.html
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, киев, в мире
США, Украина, Киев, В мире
За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков
Песков: в Москве понимают, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал он.
Как добавил Песков, в Москве знают, что зачастую сами цели определяет не Киев, а Вашингтон. После этого США указывают украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения задания.
При этом он подчеркнул, что и в вопросе выбора средств для удара решающий голос принадлежит США.
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По словам Пескова, российские спецслужбы получили данные об участии Штатов в ударе по Кремлю, но они пока не раскрываются. В Вашингтоне должны четко понимать, что Москве об этом известно, подчеркнул он.
«
"И понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте", — добавил представитель президента.
Говоря о возможных вариантах ответа, Песков не стал вдаваться в подробности, отметив, что они могут быть "самыми различными".
Речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах, соответствующим интересам России, добавил он.
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Представитель Кремля также рассказал о реакции Путина на атаку.
«
"Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает, поэтому в этом плане ничего нового не произошло", — уточнил он.
Сейчас в Кремле обычная, рабочая обстановка, добавил пресс-секретарь.
Комментируя версию, что дроны были запущены не на Украине, а в одном из районов столицы, Песков выразил надежду, что истину установит тщательное и оперативное расследование, которое проводят специальные службы.
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Говоря о возможном влиянии удара по Кремлю на празднование Дня Победы 9 мая, представитель президента отметил, что изменений не будет. Он пояснил, что готовится "обычный парад", будет выступать президент.
Но после атаки меры безопасности Кремля усилят, добавил пресс-секретарь.
«
"Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется. И как, каким образом (могло случиться. — Прим. ред.), это тоже <...> тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу", — сообщил Песков.
Путин не собирается выступать со специальным обращением из-за атаки или проводить экстренное заседание Совбеза, добавил представитель администрации.
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Он также пояснил, почему информацию об атаке на Кремль накануне обнародовали отдельно, а не во время ежедневного брифинга с журналистами.
«
"Вчера проходила еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение", — указал Песков.
В среду в администрации президента сообщили, что Украина
пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина
. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва
оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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