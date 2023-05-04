В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль
Советник главы Офиса Зеленского Подоляк назвал атаку дронов на Кремль инсценировкой
Корпус № 1 Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк меньше чем за сутки изменил свою трактовку ночной атаки дронов на Кремль.
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"Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютная", — написал он в Twitter.
Накануне украинский чиновник вбросил версию, что к случившемуся причастны некие "местные силы сопротивления".
Украинские власти настаивают, что не имеют никакого отношения к произошедшему.
Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".
Украинские и западные высшие чиновники и военные не раз высказывались о возможных атаках по объектам в Москве с помощью дронов. Так, в марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал фото приземлившегося в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" беспилотников.
В апреле глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что дроны ВСУ долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над центром российской столицы беспилотником, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала The Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.