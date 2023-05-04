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В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.05.2023 (обновлено: 16:02 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623302.html
В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль
В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк меньше чем за сутки изменил свою трактовку ночной атаки дронов на Кремль. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:27
2023-05-04T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
россия
москва
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк меньше чем за сутки изменил свою трактовку ночной атаки дронов на Кремль.Накануне украинский чиновник вбросил версию, что к случившемуся причастны некие "местные силы сопротивления".Украинские власти настаивают, что не имеют никакого отношения к произошедшему.Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".Украинские и западные высшие чиновники и военные не раз высказывались о возможных атаках по объектам в Москве с помощью дронов. Так, в марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал фото приземлившегося в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" беспилотников.В апреле глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что дроны ВСУ долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над центром российской столицы беспилотником, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала The Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, украина, михаил подоляк, россия, москва, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Россия, Москва, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Офисе Зеленского резко изменили позицию по атаке дронов на Кремль

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк назвал атаку дронов на Кремль инсценировкой

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКорпус № 1 Московского Кремля
Корпус № 1 Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Корпус № 1 Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк меньше чем за сутки изменил свою трактовку ночной атаки дронов на Кремль.
«
"Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютная", — написал он в Twitter.
Накануне украинский чиновник вбросил версию, что к случившемуся причастны некие "местные силы сопротивления".
Украинские власти настаивают, что не имеют никакого отношения к произошедшему.
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Накануне в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. СК открыл уголовное дело по статье "Теракт".
Украинские и западные высшие чиновники и военные не раз высказывались о возможных атаках по объектам в Москве с помощью дронов. Так, в марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал фото приземлившегося в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" беспилотников.
В апреле глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что дроны ВСУ долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над центром российской столицы беспилотником, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала The Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякРоссияМоскваКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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