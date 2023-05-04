https://ria.ru/20230504/ataka-1869619199.html
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости - РИА Новости, 04.05.2023
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:14
2023-05-04T12:14
2023-05-04T12:14
происшествия
геннадий зюганов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из нас. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Мы все пострадали... Кремль для нас - это святыня. Это национальная гордость... Это символ нашей свободы, гордости и достоинства... Речь идёт о том, что брошен вызов каждому из нас... Это не просто теракт, это унижение всех нас, унижение нашей национальной гордости, нашей тысячелетней государственности, нашей истории, нашей культуры", - сказал Зюганов журналистам.
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геннадий зюганов, владимир путин, дмитрий песков
Происшествия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости
Зюганов об атаке БПЛА на Кремль: это не просто теракт, брошен вызов каждому из нас
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из нас.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
"Мы все пострадали... Кремль для нас - это святыня. Это национальная гордость... Это символ нашей свободы, гордости и достоинства... Речь идёт о том, что брошен вызов каждому из нас... Это не просто теракт, это унижение всех нас, унижение нашей национальной гордости, нашей тысячелетней государственности, нашей истории, нашей культуры", - сказал Зюганов журналистам.
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