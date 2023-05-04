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Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости - РИА Новости, 04.05.2023
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12:14 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869619199.html
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости - РИА Новости, 04.05.2023
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:14
2023-05-04T12:14
происшествия
геннадий зюганов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из нас. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Мы все пострадали... Кремль для нас - это святыня. Это национальная гордость... Это символ нашей свободы, гордости и достоинства... Речь идёт о том, что брошен вызов каждому из нас... Это не просто теракт, это унижение всех нас, унижение нашей национальной гордости, нашей тысячелетней государственности, нашей истории, нашей культуры", - сказал Зюганов журналистам.
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html
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происшествия, геннадий зюганов, владимир путин, дмитрий песков
Происшествия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости

Зюганов об атаке БПЛА на Кремль: это не просто теракт, брошен вызов каждому из нас

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из нас.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
"Мы все пострадали... Кремль для нас - это святыня. Это национальная гордость... Это символ нашей свободы, гордости и достоинства... Речь идёт о том, что брошен вызов каждому из нас... Это не просто теракт, это унижение всех нас, унижение нашей национальной гордости, нашей тысячелетней государственности, нашей истории, нашей культуры", - сказал Зюганов журналистам.
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