https://ria.ru/20230504/ataka-1869619199.html

Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости

Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости - РИА Новости, 04.05.2023

Зюганов назвал атаку БПЛА на Кремль унижением национальной гордости

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:14

2023-05-04T12:14

2023-05-04T12:14

происшествия

геннадий зюганов

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал атаку беспилотников на Кремль не просто терактом, а унижением нашей национальной гордости, брошен вызов каждому из нас. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Мы все пострадали... Кремль для нас - это святыня. Это национальная гордость... Это символ нашей свободы, гордости и достоинства... Речь идёт о том, что брошен вызов каждому из нас... Это не просто теракт, это унижение всех нас, унижение нашей национальной гордости, нашей тысячелетней государственности, нашей истории, нашей культуры", - сказал Зюганов журналистам.

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, геннадий зюганов, владимир путин, дмитрий песков