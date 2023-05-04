https://ria.ru/20230504/ataka-1869616914.html

Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль

Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль

Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:10

2023-05-04T12:10

2023-05-04T12:11

специальная военная операция на украине

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украина

венгрия

петер сийярто

россия

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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации", - сказал Сийярто телеканалу CNN. Глава венгерского МИД "в качестве представителя соседней страны, которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации" призвал к "как можно скорейшему завершению" конфликта.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, россия