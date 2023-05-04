https://ria.ru/20230504/ataka-1869616914.html
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль
Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:10
2023-05-04T12:10
2023-05-04T12:11
специальная военная операция на украине
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации", - сказал Сийярто телеканалу CNN. Глава венгерского МИД "в качестве представителя соседней страны, которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации" призвал к "как можно скорейшему завершению" конфликта.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль
Глава МИД Венгрии Сийярто: атака дронов на Кремль повышает вероятность эскалации конфликта