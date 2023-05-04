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Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 04.05.2023 (обновлено: 12:11 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ataka-1869616914.html
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль
Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:10
2023-05-04T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
россия
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации", - сказал Сийярто телеканалу CNN. Глава венгерского МИД "в качестве представителя соседней страны, которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации" призвал к "как можно скорейшему завершению" конфликта.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль

Глава МИД Венгрии Сийярто: атака дронов на Кремль повышает вероятность эскалации конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации", - сказал Сийярто телеканалу CNN.
Глава венгерского МИД "в качестве представителя соседней страны, которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации" призвал к "как можно скорейшему завершению" конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоРоссия
 
 
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