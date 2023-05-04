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Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869587689.html
Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной
Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной - РИА Новости, 04.05.2023
Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:37
2023-05-04T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "У меня нет какой-то особой информации, и я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому происшествию, которое остается необъясненным", - сказала Колонна в эфире радиостанции France Inter. Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), совет национальной безопасности и обороны украины, катрин колонна
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Катрин Колонна
Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной

Глава МИД Франции Колонна заявила, что не видит объяснений атаке дронов на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль . Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"У меня нет какой-то особой информации, и я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому происшествию, которое остается необъясненным", - сказала Колонна в эфире радиостанции France Inter.
Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА.
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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныКатрин Колонна
 
 
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