https://ria.ru/20230504/ataka-1869587689.html

Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной

Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной - РИА Новости, 04.05.2023

Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:37

2023-05-04T10:37

2023-05-04T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

россия

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504563_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_3855dfe6513c13653f6798bff5c09057.jpg

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "У меня нет какой-то особой информации, и я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому происшествию, которое остается необъясненным", - сказала Колонна в эфире радиостанции France Inter. Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html

https://ria.ru/20230504/vinovniki-1869557106.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), совет национальной безопасности и обороны украины, катрин колонна