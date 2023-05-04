Глава МИД Франции назвала атаку украинских дронов на Кремль странной
Глава МИД Франции Колонна заявила, что не видит объяснений атаке дронов на Кремль
Вид на Московский Кремль . Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция не видит объяснений атаке украинских дронов на Кремль, назвав это происшествие "странным".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"У меня нет какой-то особой информации, и я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому происшествию, которое остается необъясненным", - сказала Колонна в эфире радиостанции France Inter.
Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.