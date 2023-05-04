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В Кремле сообщили о попытке Киева атаковать БПЛА резиденцию Путина - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:52 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ataka-1869541298.html
В Кремле сообщили о попытке Киева атаковать БПЛА резиденцию Путина
В Кремле сообщили о попытке Киева атаковать БПЛА резиденцию Путина - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле сообщили о попытке Киева атаковать БПЛА резиденцию Путина
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:52
2023-05-04T02:52
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума рф
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства, который в момент атаки отсутствовал в Кремле, ЧП не повлияло.Террористическая акцияРоссия расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщила пресс-служба Кремля."Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - заявили там.В пресс-службе подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на такие действия киевского режима."Нападение на Россию""Теракт в отношении президента — это нападение на Россию, киевский нацистский режим надо признать террористической организацией, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он отметил, что переговоров с режимом Владимира Зеленского быть не может, и пообещал требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить "киевский террористический режим".При этом самого Зеленского Володин поставил в один ряд с другими международными террористами.Реакция КиеваСоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль."Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство Франс Пресс слова Подоляка.Сам Зеленский в ходе пресс-конференции в Хельсинки также отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки Кремля."Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", - заявил он."Дрон летает над Москвой"Между тем советник главы МВД Украины Антон Геращенко еще 24 апреля опубликовал в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".При этом, как выяснилось, Геращенко опубликовал отредактированное видео компании AirPano, опубликованное на ее YouTube-канале в октябре 2015 года. Судя по кадрам, ролик был снят осенью, так как видна пожелтевшая листва на деревьях.Об угрозах ударов по Москве сообщала в тоже 24 апреля газета Washington Post — со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории России 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
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россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Украина
В Кремле сообщили о попытке Киева атаковать БПЛА резиденцию Путина

Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.
«
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, на график работы главы государства, который в момент атаки отсутствовал в Кремле, ЧП не повлияло.

Террористическая акция

Россия расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщила пресс-служба Кремля.
"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - заявили там.
В пресс-службе подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на такие действия киевского режима.

"Нападение на Россию"

"Теракт в отношении президента — это нападение на Россию, киевский нацистский режим надо признать террористической организацией, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что переговоров с режимом Владимира Зеленского быть не может, и пообещал требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить "киевский террористический режим".
При этом самого Зеленского Володин поставил в один ряд с другими международными террористами.
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Ведущий эксперт в области БПЛА проанализировал атаку дронов на Кремль
01:06

Реакция Киева

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль.
"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство Франс Пресс слова Подоляка.
Сам Зеленский в ходе пресс-конференции в Хельсинки также отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки Кремля.
"Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", - заявил он.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
Вчера, 23:55
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В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть

"Дрон летает над Москвой"

Между тем советник главы МВД Украины Антон Геращенко еще 24 апреля опубликовал в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".
При этом, как выяснилось, Геращенко опубликовал отредактированное видео компании AirPano, опубликованное на ее YouTube-канале в октябре 2015 года. Судя по кадрам, ролик был снят осенью, так как видна пожелтевшая листва на деревьях.
Об угрозах ударов по Москве сообщала в тоже 24 апреля газета Washington Post — со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории России 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Слуцкий назвал ответственных за атаку беспилотников на Кремль
Вчера, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинГосдума РФУкраина
 
 
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