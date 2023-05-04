https://ria.ru/20230504/arest-1869733658.html
На Украине арестовали мэра Одессы
На Украине арестовали мэра Одессы - РИА Новости, 04.05.2023
На Украине арестовали мэра Одессы
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:42
2023-05-04T17:42
2023-05-04T18:05
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одесса
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.Труханов и другие лица обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму более 92 миллиона гривен (около 200 миллионов рублей), которое стало возможным в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил чиновнику меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 13,6 миллиона гривен (почти 29 миллионов рублей) по делу о растрате бюджетных средств.
https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, одесса
Политика, Украина, Одесса
На Украине арестовали мэра Одессы
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен