https://ria.ru/20230504/arest-1869733658.html

На Украине арестовали мэра Одессы

На Украине арестовали мэра Одессы - РИА Новости, 04.05.2023

На Украине арестовали мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:42

2023-05-04T17:42

2023-05-04T18:05

политика

украина

одесса

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.Труханов и другие лица обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму более 92 миллиона гривен (около 200 миллионов рублей), которое стало возможным в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил чиновнику меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 13,6 миллиона гривен (почти 29 миллионов рублей) по делу о растрате бюджетных средств.

https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, одесса