Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали мэра Одессы - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 04.05.2023 (обновлено: 18:05 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/arest-1869733658.html
На Украине арестовали мэра Одессы
На Украине арестовали мэра Одессы - РИА Новости, 04.05.2023
На Украине арестовали мэра Одессы
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:42
2023-05-04T18:05
политика
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:114:2350:1435_1920x0_80_0_0_8fc409b0e660fadc090e634d246d6077.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.Труханов и другие лица обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму более 92 миллиона гривен (около 200 миллионов рублей), которое стало возможным в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил чиновнику меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 13,6 миллиона гривен (почти 29 миллионов рублей) по делу о растрате бюджетных средств.
https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_1fdf1d2e2f2bb964e8ecf6e1e4a69992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, одесса
Политика, Украина, Одесса
На Украине арестовали мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали из-за растраты 92 миллионов гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«

"Городской голова Одессы взят под стражу", — заявили в ведомстве.

Труханов и другие лица обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму более 92 миллиона гривен (около 200 миллионов рублей), которое стало возможным в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил чиновнику меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 13,6 миллиона гривен (почти 29 миллионов рублей) по делу о растрате бюджетных средств.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского
3 мая, 18:47
 
ПолитикаУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала