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Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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05:58 04.05.2023 (обновлено: 10:34 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/antonov-1869547484.html
Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль
Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль
Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:58
2023-05-04T10:34
вашингтон
анатолий антонов
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку на резиденцию президента Владимира Путина, заявила, что Штаты не поощряют такие действия Украины.Антонов добавил, что время атаки накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, выбрали неслучайно.Как отметил посол, российская сторона надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства, чтобы осудить атаку, но сегодня Вашингтон выгораживает киевских преступников.Антонов назвал слова высокопоставленных американских чиновников, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, "образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского" на атаки против России. Слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ — "лживый фарс", подчеркнул посол.Москва, заверил Антонов, ответит на атаку, когда посчитает это необходимым "в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев" для российского руководства.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
https://ria.ru/20230504/kreml-1869543698.html
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вашингтон, анатолий антонов, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Вашингтон, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль

Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает нужным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку на резиденцию президента Владимира Путина, заявила, что Штаты не поощряют такие действия Украины.
«

"Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации", — сказал дипломат в ответ на просьбу оценить реакцию администрации США.

Антонов добавил, что время атаки накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, выбрали неслучайно.
Как отметил посол, российская сторона надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства, чтобы осудить атаку, но сегодня Вашингтон выгораживает киевских преступников.
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Антонов назвал слова высокопоставленных американских чиновников, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, "образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского" на атаки против России. Слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ — "лживый фарс", подчеркнул посол.
Москва, заверил Антонов, ответит на атаку, когда посчитает это необходимым "в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев" для российского руководства.
В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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