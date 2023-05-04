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Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023
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09:33 04.05.2023 (обновлено: 09:34 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ammiak-1869564446.html
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник
Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:33
2023-05-04T09:34
украина
россия
турция
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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.
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украина, россия, турция
Украина, Россия, Турция
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник

Делегации России, Турции и Украины обсудят транспортировку аммиака в пятницу в Стамбуле

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗавод по производству аммиака
Завод по производству аммиака - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Завод по производству аммиака. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.
"Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.
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