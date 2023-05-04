https://ria.ru/20230504/ammiak-1869564446.html

Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник

Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023

Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник

Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:33

2023-05-04T09:33

2023-05-04T09:34

украина

россия

турция

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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230121/ammiak-1846438727.html

украина

россия

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, турция