https://ria.ru/20230504/ammiak-1869564446.html
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник
Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:33
2023-05-04T09:33
2023-05-04T09:34
украина
россия
турция
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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая."Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230121/ammiak-1846438727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, турция
Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака, сообщил источник
Делегации России, Турции и Украины обсудят транспортировку аммиака в пятницу в Стамбуле
АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.
"Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.
МИД заявил о бездействии ООН в ситуации с экспортом российского аммиака