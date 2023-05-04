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"Жертва режима". Трамп выигрывает президентские выборы

"Жертва режима". Трамп выигрывает президентские выборы - РИА Новости, 04.05.2023

"Жертва режима". Трамп выигрывает президентские выборы

В четверг в американском суде даст показания Элизабет Джин Кэрролл. Бывшая обозревательница журнала Elle обвиняет экс-президента в изнасиловании. Это лишь одно... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:10

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нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В четверг в американском суде даст показания Элизабет Джин Кэрролл. Бывшая обозревательница журнала Elle обвиняет экс-президента в изнасиловании. Это лишь одно из немногих дел против политика, претендующего на новый срок в Белом доме. О трамповских перспективах — в материале РИА Новости.В чем делоКэрролл утверждает, что Трамп приставал к ней в универмаге на Манхэттене в 1996-м и в итоге изнасиловал. СМИ упоминали об этом и ранее. Экс-президент все отрицает."Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, и, когда я написала об этом, он солгал, сказав, что этого не было", — заявила Кэрролл в федеральном суде Манхэттена в конце апреля. "Он соврал и разрушил мою репутацию. Я тут, чтобы попытаться вернуть свою жизнь", — добавила она.По ее словам, Трамп подошел к ней в магазине Bergdorf Goodman и попросил помочь выбрать подарок для подруги. Шутил, хотел, чтобы она примерила белье, завел в кабинку. Там прижал к стене и изнасиловал."Когда я сижу здесь сегодня, я все еще чувствую это", — сказала Кэррол суду."Чрезвычайно болезненная" встреча закончилась за несколько минут, и пострадавшая быстро покинула универмаг. В случившемся призналась двум подругам, которые дали противоречивые советы. Одна рекомендовала позвонить в полицию, другая — молчать, иначе Трамп, влиятельный бизнесмен, ее "похоронит".Срок давностиКэрролл всегда голосует за кандидатов от Демократической партии. Адвокаты экс-президента попытались сыграть на этом. Однако она отвергает связь с политикой.Сам экс-президент, которого пока еще не вызвали в суд, так отреагировал в соцсетях: "Она кричала? Свидетели есть? Кто-нибудь это видел?"Эту реплику Трампа довели до сведения окружного судьи США Льюиса Каплана. Он охарактеризовал ее как "совершенно неуместное публичное заявление".Адвокат Джозеф Такопина сообщил, что попросит клиента "воздержаться от каких-либо дальнейших публикаций по этому делу".Что требует Кэрролл, неизвестно. Защита настаивает на том, что срок давности преступления, если таковое и было, уже истек. В 2022-м в Нью-Йорке приняли "Закон о взрослых жертвах". Потерпевшим предоставили год для подачи исков о сексуальных домогательствах в штате по инцидентам, которые превысили сроки давности. Но даже с учетом этого события 1996-го — слишком давние, считают юристы Трампа. Вопрос в том, как скандал влияет на репутацию политика.Почему сейчасКэрролл хранила молчание более двух десятилетий. Заговорила по примеру других женщин, когда движение #MeToo охватило всю страну. Написала книгу "Для чего нам нужны мужчины?", отрывки из которой публиковал New York Magazine в 2019-м.Трамп назвал это "полной аферой" и сказал, что книгу Кэрролл "надо продавать в разделе художественной литературы"."Она полностью выдумала историю о том, что я встретил ее у дверей этого переполненного нью-йоркского универмага и через несколько минут "поверг ее в обморок". Это розыгрыш и ложь", — утверждал Трамп."Я родилась в 1943-м, — отметила, в свою очередь, Кэрролл. — Таких женщин, как я, учили держать голову высоко и не жаловаться".И добавила: ей стыдно, что она скрывала преступление. Признаться помог тот самый закон штата Нью-Йорк.Что дальшеСМИ допускают, что ее юридическая команда позвонит другим женщинам. У Трампа внушительный "послужной список". Ожидается, что Наташа Стойнофф, автор журнала People, даст показания о том, что в 2005-м Трамп завел ее в пустую комнату и насильно целовал, пока "его не прервали". Некая Джессика Лидс также обвиняет экс-президента в домогательствах к ней в самолете еще в 1979-м.Что касается Кэрролл, то она отдельно подала в суд на Трампа и за клевету — после того как он опроверг фрагменты ее книги.Адвокат Такопина отправил 18-страничное письмо, обвинив судью Каплана в предвзятости. По словам юриста, его команде отказали в изучении видеозаписей 1996-го. Он также поинтересовался, почему Кэрролл не подала в суд на бывшего исполнительного директора CBS Леса Мунвеса, который тоже публично опроверг ее обвинения в изнасиловании.Цепная реакцияЗащита экс-президента указывает на политическую подоплеку этого дела и "эффект домино" — после процесса о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс.Кроме того, продолжаются разбирательства в связи со штурмом Капитолия в январе 2021-го, вывозом документов из Белого дома, а также попыткой отменить итоги голосования в Джорджии в 2020-м.Вряд ли это спланированная акция демократов, желающих исключить из гонки перспективного соперника. Судебные преследования только повышают рейтинг Трампа. Так, CBS News в конце апреля провела опрос: кого вы хотите видеть президентом в будущем и за кого проголосовали бы прямо сейчас. У Трампа был лучший результат в обоих случаях.Проблема для демократов и в том, что Трамп сможет участвовать в выборах, даже если его осудят. И статус "жертвы режима", очевидно, добавит ему очков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп