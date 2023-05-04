"Жертва режима". Трамп выигрывает президентские выборы
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
© AP Photo / Charles Krupa
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В четверг в американском суде даст показания Элизабет Джин Кэрролл. Бывшая обозревательница журнала Elle обвиняет экс-президента в изнасиловании. Это лишь одно из немногих дел против политика, претендующего на новый срок в Белом доме. О трамповских перспективах — в материале РИА Новости.
В чем дело
Кэрролл утверждает, что Трамп приставал к ней в универмаге на Манхэттене в 1996-м и в итоге изнасиловал. СМИ упоминали об этом и ранее. Экс-президент все отрицает.
© AP Photo / John MinchilloЖурналистка Джин Кэрролл прибывает в федеральный суд Манхэттена
© AP Photo / John Minchillo
Журналистка Джин Кэрролл прибывает в федеральный суд Манхэттена
"Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, и, когда я написала об этом, он солгал, сказав, что этого не было", — заявила Кэрролл в федеральном суде Манхэттена в конце апреля. "Он соврал и разрушил мою репутацию. Я тут, чтобы попытаться вернуть свою жизнь", — добавила она.
По ее словам, Трамп подошел к ней в магазине Bergdorf Goodman и попросил помочь выбрать подарок для подруги. Шутил, хотел, чтобы она примерила белье, завел в кабинку. Там прижал к стене и изнасиловал.
"Когда я сижу здесь сегодня, я все еще чувствую это", — сказала Кэррол суду.
"Чрезвычайно болезненная" встреча закончилась за несколько минут, и пострадавшая быстро покинула универмаг. В случившемся призналась двум подругам, которые дали противоречивые советы. Одна рекомендовала позвонить в полицию, другая — молчать, иначе Трамп, влиятельный бизнесмен, ее "похоронит".
Срок давности
Кэрролл всегда голосует за кандидатов от Демократической партии. Адвокаты экс-президента попытались сыграть на этом. Однако она отвергает связь с политикой.
© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Сам экс-президент, которого пока еще не вызвали в суд, так отреагировал в соцсетях: "Она кричала? Свидетели есть? Кто-нибудь это видел?"
Эту реплику Трампа довели до сведения окружного судьи США Льюиса Каплана. Он охарактеризовал ее как "совершенно неуместное публичное заявление".
Адвокат Джозеф Такопина сообщил, что попросит клиента "воздержаться от каких-либо дальнейших публикаций по этому делу".
Что требует Кэрролл, неизвестно. Защита настаивает на том, что срок давности преступления, если таковое и было, уже истек. В 2022-м в Нью-Йорке приняли "Закон о взрослых жертвах". Потерпевшим предоставили год для подачи исков о сексуальных домогательствах в штате по инцидентам, которые превысили сроки давности. Но даже с учетом этого события 1996-го — слишком давние, считают юристы Трампа. Вопрос в том, как скандал влияет на репутацию политика.
Почему сейчас
Кэрролл хранила молчание более двух десятилетий. Заговорила по примеру других женщин, когда движение #MeToo охватило всю страну. Написала книгу "Для чего нам нужны мужчины?", отрывки из которой публиковал New York Magazine в 2019-м.
© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Трамп назвал это "полной аферой" и сказал, что книгу Кэрролл "надо продавать в разделе художественной литературы".
"Она полностью выдумала историю о том, что я встретил ее у дверей этого переполненного нью-йоркского универмага и через несколько минут "поверг ее в обморок". Это розыгрыш и ложь", — утверждал Трамп.
"Я родилась в 1943-м, — отметила, в свою очередь, Кэрролл. — Таких женщин, как я, учили держать голову высоко и не жаловаться".
И добавила: ей стыдно, что она скрывала преступление. Признаться помог тот самый закон штата Нью-Йорк.
Что дальше
СМИ допускают, что ее юридическая команда позвонит другим женщинам. У Трампа внушительный "послужной список". Ожидается, что Наташа Стойнофф, автор журнала People, даст показания о том, что в 2005-м Трамп завел ее в пустую комнату и насильно целовал, пока "его не прервали". Некая Джессика Лидс также обвиняет экс-президента в домогательствах к ней в самолете еще в 1979-м.
Что касается Кэрролл, то она отдельно подала в суд на Трампа и за клевету — после того как он опроверг фрагменты ее книги.
Адвокат Такопина отправил 18-страничное письмо, обвинив судью Каплана в предвзятости. По словам юриста, его команде отказали в изучении видеозаписей 1996-го. Он также поинтересовался, почему Кэрролл не подала в суд на бывшего исполнительного директора CBS Леса Мунвеса, который тоже публично опроверг ее обвинения в изнасиловании.
Цепная реакция
Защита экс-президента указывает на политическую подоплеку этого дела и "эффект домино" — после процесса о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс.
© AP Photo / Mary AltafferТолпа собравшаяся в поддержку Дональда Трампа перед зданием окружного суда Манхэттена
© AP Photo / Mary Altaffer
Толпа собравшаяся в поддержку Дональда Трампа перед зданием окружного суда Манхэттена
Кроме того, продолжаются разбирательства в связи со штурмом Капитолия в январе 2021-го, вывозом документов из Белого дома, а также попыткой отменить итоги голосования в Джорджии в 2020-м.
Вряд ли это спланированная акция демократов, желающих исключить из гонки перспективного соперника. Судебные преследования только повышают рейтинг Трампа. Так, CBS News в конце апреля провела опрос: кого вы хотите видеть президентом в будущем и за кого проголосовали бы прямо сейчас. У Трампа был лучший результат в обоих случаях.
Проблема для демократов и в том, что Трамп сможет участвовать в выборах, даже если его осудят. И статус "жертвы режима", очевидно, добавит ему очков.